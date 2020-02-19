В Handelsblatt объяснили, как Путин обезопасил РФ от выплаты 50 млрд по делу ЮКОСа

Москва, 19 февраля. Российский лидер Владимир Путин заранее обезопасил Россию от необходимости выплачивать предписанные гаагским судом 50 млрд долларов бывшим акционерам ЮКОСа, заявил обозреватель немецкой газеты Handelsblatt Андрэ Баллин.

Накануне гаагский апелляционный суд отменил решение Окружного суда Гааги, который снял с РФ обязательства перед владельцами нефтяной компании. Теперь, согласно решению апелляционного суда, Москва должна выплатить бывшим акционерам ЮКОСа 50 млрд долларов.

Глава представляющего интересы России в данном деле Международного центра правовой защиты Андрей Кондаков сообщил, что в течение ближайших трех месяцев Москва обратится в Верховный суд Нидерландов для обжалования вердикта. Поводом может стать то, что суд проигнорировал тот факт, что бывшие владельцы нефтяной компании не были добросовестными инвесторами. Дело в том, что контроль над активами беглый олигарх Михаил Ходорковский и его соратник смогли получить, действуя вне закона.

Более того, по словам Кондакова, решение Гааги полностью противоречит позиции Европейского суда по правам человека (ЕСПЧ), который в 2011 году признал незаконными все обвинения в адрес РФ по этому делу.

Баллин считает, что если обратная апелляция не будет удовлетворена, то Путин уже заранее принял необходимые меры, которые избавят Россию от необходимости многомиллиардных выплат. Речь идет о поправках в российскую конституцию.

Глава российского государства в ходе обращения к Федеральному собранию в начале года заявил о необходимости зафиксировать приоритет российского законодательства над международным. По словам российского лидера, требования международного законодательства, договоров, решений международных органов могут действовать в РФ только в той части, в которой они не противоречат основному закону.

Первый заместитель председателя комитета Государственной думы РФ по госстроительству и законодательству Вячеслав Лысаков отметил, что ряд решений, вынесенных международными организациями, имеет под собой политическую подоплеку. Большинство решений принимаются под давлением Запада, и поэтому важно защитить национальные интересы, подчеркнул парламентарий.

Обозреватель немецкого издания не сомневается, что изменения в Конституцию России будут приняты, и это произойдет весной. А это значит, что бывшие владельцы ЮКОСа могут не мечтать получить от РФ миллиарды, подчеркнул Баллин.