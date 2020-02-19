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Eurasia Review: Путин показал Лукашенко, кто настоящий капитан

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Eurasia Review: Путин показал Лукашенко, кто настоящий капитан

Вашингтон, 19 февраля. Американское издание Eurasia Review заявило, что президент РФ Владимир Путин страшно «унизил» своего белорусского коллегу Александра Лукашенко во время дружеского хоккейного матча.

«Унижение» американские журналисты усмотрели в том, что в российской команде был всего один капитан — сам Путин. Таким образом, полагают они, российский лидер намекнул Лукашенко на его вторичную роль, отмечает «Царьград».

«Очень важный момент заключался в том, что в этой команде был всего один капитан — Владимир Путин. Можно сказать, что Путин загнал Лукашенко в угол и даже унизил его в любимом виде спорта белорусского президента, показав, кто настоящий капитан», — пишет Eurasia Review.

Eurasia Review: Путин показал Лукашенко, кто настоящий капитан

Напомним, что одной из самых обсуждаемых тем в российско-белорусской повестке является предоставление скидки на энергоресурсы, которую требует Минск. По словам политолога Богдана Безпалько, цена нефти, которую Россия выставляет для Белоруссии — совершенно адекватная. Она складывается из затрат на разведку, разработку месторождений и на другие мероприятия, неизбежные в добывающей отрасли. Лукашенко же хочет получать сырье по той же цене, по которой ее получает Смоленская область.

И теперь белорусский президент начинает переговоры о поставках нефти с США, чтобы набить себе цену. Директор Центра евразийских исследований Владимир Корнилов отметил, что Лукашенко по сути занимается политическим шантажом России. Белорусский лидер позволяет себе довольно жесткие высказывания в адрес РФ. В частности, политик утверждал, что не собирается стоять на коленях перед Москвой. В то же самое время Лукашенко регулярно напоминает о братских отношениях России и Белоруссии, которые не способны испортить никакие хозяйственные споры.

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Источник: ИноСМИ
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