Невинская рассказала о новом туристическом проекте России и Финляндии

Санкт-Петербург, 19 февраля. Новый проект, направленный на развитие приграничного сотрудничества России и Финляндии, поможет распределить туристические потоки по времени и пространству, а также познакомить путешественников с историей и культурой регионов. Об этом рассказала заместитель гендиректора ГБУ «Городское туристско-информационное бюро» Анна Невинская, передает корреспондент Федерального агентства новостей.

В среду в пресс-центре Медиагруппы «Патриот» состоялась конференция под названием «Развитие отношений Северо-Западного региона России с Финляндией». Невинская стала одной из участниц встречи.

Она рассказала о новом проекте, который позволит туристам посетить за одну поездку и Санкт-Петербург, и несколько финских городов.

«Работаем с крупными операторами, которые заинтересованы в реализации этого продукта, проводим маркетинговые исследования. Проект рассчитан на три года, в 2019 году подписали соглашение с Финляндией», — объяснила Невинская.

По ее словам, в конце прошлого года заработал сайт проекта, пока он доступен только на английском языке.

«К первому кварталу будет работать на русском, финском, немецком и китайском языках», — добавила спикер.

Невинская уточнила, что по электронной визе туристы смогут не только посетить Петербург, а затем отправиться в Финляндию, но и рассмотреть другие комбинации маршрутов.

Ранее стало известно о заинтересованности Финляндии в запуске высокоскоростного поезда из Москвы в Хельсинки, расстояние между столицами можно будет преодолеть за шесть часов.