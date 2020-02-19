Зампред ЦК КПРФ Кашин опроверг слова о Боге и иудаизме

Москва, 19 февраля. Заместитель председателя ЦК КПРФ Владимир Кашин в беседе с корреспондентом Федерального агентства новостей опроверг слова о Боге и иудаизме, присваиваемые ему в Сети.

Ранее в «Живом журнале» стала распространяться информация о том, что Кашин исключил возможность внесения представителями партии поправки в проект об изменении Конституции РФ в пользу упоминания Бога. Кроме того, приводилась его позиция, согласно которой он предложил не «наезжать на православие, ибо, по его мнению, засилье иудаизма было бы еще более худшим вариантом в духовной жизни страны».

«Это глупость перевернутая. Я вел штаб. Мне задали вопрос о том, надо ли нам выступить против упоминания Бога, православия. Я сказал, что мы потеряем много людей. Сказал: «Читайте нашу программу». У нас давно объявлена терпимость и к вероисповеданию, и свободе вероисповедания», — сказал Кашин.

Если мы выступим против православия, то потеряем еще больше людей, обратил внимание собеседник агентства.

«Ничего подобного, как вы трактуете, не было и в помине», — заключил Кашин, реагируя на приведенные корреспондентом ФАН цитаты.

Ранее ФАН сообщал, что предложение патриарха Кирилла закрепить упоминание о Боге в главном законе страны поддержали в Госдуме: в распоряжении нашего агентства оказался текст одного из вариантов поправок. В качестве его соавторов выступил председатель комитета Госдумы по развитию гражданского общества, вопросам общественных и религиозных объединений, член фракции КПРФ Сергей Гаврилов.