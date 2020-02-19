Правительство Украины обмануло граждан, пообещав снизить тарифы ЖКХ 

Украинские аналитики энергорынка обсуждают ухудшение жизни населения: в стране в очередной раз меняется стоимость газа. А значит, гражданам вновь стоит ожидать повышения тарифов на тепло и горячую воду. Правительство Алексея Гончарука, еще в декабре обещавшее «радикальное снижение тарифов на коммуналку», сегодня лишь стыдливо отмалчивается, передает корреспондент Федерального агентства новостей из украинской столицы.

Украинские власти очень любят официально «привязывать» цену на энергоносители к каким-нибудь европейским показателям. Видимо, затем, чтобы рядовой потребитель, сталкиваясь с очередным повышением стоимости газа или тепла, сразу понимал — он живет и платит «как в Европе». При режиме экс-президента Петра Порошенко заоблачную цену природного газа власти оправдывали формулой «Роттердам+»: якобы цена складывалась из стоимости «голубого топлива» на бирже в Роттердаме, а также НДС и стоимости доставки (хотя сам газ все равно забирался напрямую из российской «трубы»).

С уходом «майданной зондеркоманды Порошенко» и избранием Владимира Зеленского многие в стране ожидали, что уж теперь-то украинцев перестанут грабить с помощью тарифов на ЖКХ. Увы, эти ожидания оправдались лишь частично, и то — во многом за счет аномально теплой зимы на Украине и резкого падения газовых цен в Европе. Напомним, еще осенью на рынках ЕС цена газа упала на 25% — до 120–130 долларов (три тысячи гривен) за тысячу кубометров.

Новое правительство Алексея Гончарука решительно отказалось от формулы «Роттердам+» и якобы «привязало» цену на газ для украинцев к его стоимости в Нидерландах. Кабмин обязал «Нафтогаз Украины» продавать «голубое топливо» не выше цены на нидерландском газовом хабе TTF — с наценкой не более 2%. По новой формуле расчета, теперь цена для рядовых потребителей составит 4,65 гривны за кубометр газа — правда, без НДС, наценки региональных Газсбытов и расходов на транспортировку. По мнению экспертов энергорынка, эти «дополнительные» составляющие фактически оставят тарифы ЖКХ на высоком, а для миллионов бедных украинцев — откровенно грабительском, уровне.

«Официально платежки за газ и тепло снизились на треть, и этот факт торжественно подтвердил премьер-министр Алексей Гончарук. Это был очень волнующий момент, — отметил киевский политтехнолог Александр Теплюк. — Но моя бабушка получила в январе счет за услуги ЖКХ, превышающий три тысячи гривен, и была в шоке. По ее словам, в ее глазах новые власти «упали ниже плинтуса». У нее пенсия — около двух тысяч гривен, субсидия от государства — 1200 гривен, поэтому она может отдать все свои доходы на оплату «коммуналки», а дальше жить, как получится… Так что все эти разговоры о «понижении тарифов на ЖКХ» — такая «хорошая мина при плохой игре». С одной стороны — граждане слышат о том, как власти о них заботятся. С другой — платить за коммуналку почему-то приходится столько же, как и прошлой зимой, а порой и больше. При этом никто не может понять, почему так происходит».

По мнению директора энергетических программ Центра мировой экономики и международных отношений НАН Украины Валентина Землянского, проблема еще и в том, что «Нафтогаз Украины» продолжает монопольно устанавливать цены на газ для населения.

«Нафтогаз» может устанавливать те тарифы на газ, которые посчитает экономически целесообразным для себя, а не для населения Украины. Эта компания — монополист по добыче и по импорту газа. «Нафтогаз» контролирует магистральные газопроводы и балансировку газа внутри страны. При этом у ее главы Андрея Коболева хватает наглости заявлять, что «с «Нафтогазом» может конкурировать любой», — указал аналитик.

Корни «тарифного обмана» — еще и в том, что инициатива премьера Гончарука по поводу снижения тарифов на газ и тепло носила лишь рекомендательный характер для предприятий энергетики Украины.

«Власть прямо дала понять энергетикам — мол, «хотите — снижайте тарифы, не хотите — не снижайте», — пояснил Землянский. — А в заявлении министра энергетики [Алексея] Оржеля о том, что «цены на газ для населения снизились», был целый ряд тонких манипуляций — по сути, все делалось только ради пиар-эффекта. Эффект создавался за счет объявления низкой цены на газ — без учета затрат на транспорт, НДС и прочего. Поэтому, когда пришли платежки за газ населению, людям стало все понятно. То есть, с одной стороны, вроде бы для всех наступил «коммунизм», но по факту никакого «коммунизма» нет и в помине».

Землянский оценил решение кабмина понизить тарифы на газ и тепло как «полный хаос».

«В указе кабмина было написано: «Понизить тарифы по решению местных советов и экономической ситуации в том или ином региональном «Теплокоммунэнерго». Естественно, многие местные советы решили, что это для них «экономически нецелесообразно». Или местные власти пошли на снижение тарифов на 2%, а не на 30%, как рекомендовал кабинет министров, — констатировал Землянский. — Главный обман состоит в следующем. Когда в 2018-м устанавливались тарифы для населения, они устанавливались, исходя из цены газа в 8,5 гривны за кубометр. Но с сентября 2019-го цена газа у нас в среднем колеблется около шести гривен за куб. Сегодня «Нафтогаз» официально объявляет «красивую и маленькую» цену на газ — 4,6 гривны за кубометр газа. Но добавьте к этой сумме еще 150 гривен за доставку, а также 20% НДС и сверху — вторую платежку за распределение газа, недавно утвержденную кабмином. В итоге вы получите примерно такую же сумму, какую украинцы платили раньше, во времена дорогого газа».

Эту точку зрения подтвердил и глава Жилищного союза Украины Александр Скубченко.

«Тарифы и объем потребления газа и тепла — сегодня это те две величины, которые никак экономически не обоснованы, и с помощью которых власти фактически нас продолжают грабить. Это те величины, которые никто на Украине не измеряет, не регулирует и не контролирует. Газ стал дешевле, а тарифы при этом по факту не снижены ни на копейку. Зима выдалась аномально теплой, а проставленные в платежках ЖКХ объемы потребления тепла и газа почему-то такие же, как и в лютый мороз», — отмечает Скубченко.

В подтверждение своих слов глава Жилищного союза Украины привел тысячи писем с жалобами на высокие тарифы за газ и тепло, которые этой зимой прислали в его организацию граждане из десятков регионов страны.