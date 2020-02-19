Американка Супрун помогла России одержать победу над Германией в Совбезе ООН

Нью-Йорк, 19 февраля. Постпред России при ООН Василий Небензя и его коллега из Германии Кристоф Хойсген в ходе заседания Совета Безопасности поспорили о возможности работы иностранных граждан в органах власти Украины и республик Донбасса.

Подробности дискуссии раскрыл «Коммерсант».

Во время своего выступления немецкий представитель заявил, что ДНР и ЛНР не являются самостоятельными, а проводят свою политику под влиянием России. В качестве одного из аргументов он привел назначение на пост премьер-министра ДНР бывшего вице-губернатора Иркутской области Владимира Пашкова.

«Насколько я знаю, Иркутск находится в России», — заметил Хойсген.

Представитель России парировал, напомнив, что в украинском правительстве тоже работали иностранные граждане, и примером тому служит исполнявшая в течение трех лет обязанности министра здравоохранения Ульяна Супрун, которая родилась и выросла в США.

Вдобавок Небензя сравнил расстояние от родного для американки Супрун Чикаго до Киева с расстоянием от Иркутска до Донецка, намекнув немецкому коллеге, что моральная победа в споре не на его стороне.

Словесная разборка представителей двух стран состоялась на заседании Совбеза ООН, приуроченного к пятилетию со дня подписания Минских соглашений, направленных на урегулирование гражданского конфликта в Донбассе.

Говоря о внутриукраинском вопросе, постпред РФ отметил безальтернативность Минских соглашений, назвав их единственной надеждой украинцев на мир, и заявил о попытках Киева подменить их «нормандским форматом».

Он указал на то, что украинские чиновники настроены саботировать «Минск» и открыто противоречат политической воле президента страны Владимира Зеленского к урегулированию ситуации в Донбассе, передает «Царьград».

Небензя также заявил, что подыгрывание Киеву со стороны государств — членов Совета Безопасности ООН уменьшает шансы наладить диалог между гражданами Украины по обе стороны линии разграничения.