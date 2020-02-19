Аэропорт Алеппо впервые за восемь лет принял пассажирский самолет

Алеппо, 19 февраля. Международный аэропорт Алеппо на севере Сирии возобновил работу и принял первый за восемь лет пассажирский самолет.

Воздушная гавань закрылась в 2012 году из-за постоянных атак со стороны террористов. Вернуть его к работе удалось благодаря усилиям армии Сирии, которая смогла обезопасить аэропорт от обстрелов боевиков.

«Сотрудники аэропорта поддерживали его в состоянии готовности к работе», — рассказал директор Мухаммад аль-Масри.

Первый за многие годы лайнер прибыл в Алеппо из Дамаска, он преодолел расстояние в 370 километров. На борту находились 120 пассажиров, в числе которых министр туризма страны Мухаммад Мартини и министр транспорта Али Хамуд.

Как уточнили в Минтрансе Сирии, в ближайшие дни планируют запустить регулярные рейсы в Дамаск и Каир.

Напомним, что ранее техникам удалось восстановить проезд по стратегически важной трассе Алеппо – Дамаск. Дорога соединяет провинцию Алеппо с другими регионами и используется для транспортировки продуктов и пассажиров. Освобождение шоссе должно сократить количество пробок на местных дорогах и снизить аварийность.