Разгневанная слухами о возрасте Рудковская рассказала, сколькой ей на самом деле лет

Москва, 19 февраля. Музыкальный продюсер Яна Рудковская, которую взбесили слухи о возрасте, рассказала, сколько ей лет на самом деле. По словам звезды, она родилась в 1975 году, и возраст себе не убавляла.

Рудковскую терзают слухи, что в действительности 45-летняя звезда уменьшила свой возраст на семь лет. Она на одном из ТВ-шоу признавалась, что тяжело переживала по поводу слухов о возрасте, который пустил ее бывший муж, миллиардер Виктор Батурин.

Знаменитость рассчитывала, что выпуск программы Максима Галкина, на которой были представлены кадры с ее школьного выпускного поставят крест на истории о ее возрасте. Но, судя по всему, это не сработалj. Поэтому Рудковская в очередной раз решила поставить все точки над «i». По ее словам, делает она это «не для того, чтобы доказывать, что ты не верблюд, а чтобы помочь людям знать правду».

«Увы, разум и порядочность здесь больше не живут — по крайней мере у некоторых так называемых блогеров, начисто свихнувшихся на почве своих больных фантазий, как и у ряда изданий. Будто ничего не зная, не замечая давно известных фактов, они все пишут и пишут про мой возраст! — написала в своем Instagram звезда. — Чтобы облегчить им их мартышкин труд — еще раз разжую, уж так и быть. Может, на этот раз проглотят? Или все так же будут смачно блефовать на моем имени, делая себе тиражи и клики. Даже расследование не надо проводить!»

Рудковская разложила свою биографию по полочкам, чтобы доказать поклонникам и хейтерам, что ей 45 лет.

Не так давно скандально известный блогер Лена Миро намекнула на немалый возраст Рудковской. Автор блога в «ЖЖ» считает, что продюсер боится постареть, и посоветовала ей прятать «сморщенные коленки» и «подмышечный целлюлит» под одеждой.