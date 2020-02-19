Водонаева обратилась в полицию после требования извиниться за «рожающее быдло»

Москва, 19 февраля. Известная телеведущая и блогер Алена Водонаева написала заявление в полицию, пожаловавшись на известного бизнесмена, владельца телеканала «Царьград» Константина Малофеева. Поводом для обращения стал спор, который разгорелся в эфире программы «Время покажет» на Первом канале.

Темой передачи стал пост Водонаевой в Instagram о материнском капитале, который вызвал широкий общественный резонанс. Малофеев заявил, что он намерен контролировать ход проверки, которая проводится в отношении Водонаевой. Девушка расценила это как незаконное вмешательство в деятельность правоохранительных органов, пишет «Царьград».

«У человека слишком завышенное чувство собственной значимости, раз он на всю Россию заявляет, что будет контролировать ход полицейской проверки в отношении меня и добиваться чего-то конкретного», — отметила телеведущая.

Она также добавила, что Малофеев требовал от нее извинений в обмен на обещание прекратить давление. Адвокат Водонаевой Катя Гордон, которая представляет интересы Водонаевой, заявила, что она уже подала заявление в Следственный комитет РФ и прокуратуру.

Напомним, что Водонаева оказалась в центре скандала после того, как раскритиковала предложение увеличить размер материнского капитала в России. Она написала, что маткапитал приведет лишь к тому, что «быдло» начнет активнее рожать ради государственных денег. Правоохранительные органы начали проверку в связи с тем, что пост может возбуждать ненависть или унижать человеческое достоинство. Полиция уже допросила девушку. По словам Водонаевой, допрос был интеллигентным и деликатным.