Военные строители завершили работы в нижнем храме главного собора ВС РФ

Специалисты военно-строительного комплекса Минобороны России отчитались об окончании строительных работ по возведению нижнего или малого храма — части главного собора ВС РФ в парке «Патриот», сообщает корреспондент Федерального агентства новостей.

9 мая 2020 года, в день 75-летия Победы, в Подмосковье должен открыться Главный храм Вооруженных сил РФ, который строится в рекордные по меркам архитектуры сроки — за полтора года. По традициям церковного зодчества на первом ярусе основного здания обустроен так называемый нижний храм — помещение для таинств венчаний и крещений.

Если основное здание храма Победы будет выполнено в торжественном стиле воинского пафоса, то нижний ярус выглядит более камерным и уютным. Он отделан золотом и синими тонами, а низкие мозаичные своды освещаются приглушенным светом мерцающих витражных ламп.

«Нам хотелось создать эффект водной стихии», — говорит об этой части собора архитектор Дмитрий Смирнов.

И действительно, синего цвета в этом храме так много, что в него буквально «ныряешь» на входе.

Главное украшение этого помещения — богатые мозаичные панно и керамика, украшенная гжельской росписью. Мозаику из кусочков смальты создали всего за три месяца — в невозможные сроки для работ такой сложности и такого объема. Мозаичными сине-золотыми панно выложены все стены нижнего храма, каждое посвящено одному из сюжетов на тему крещения: «крещение Господне», «крещение князя Владимира в Херсонесе», «крещение Руси».

Киоты икон сделаны из керамики и украшены росписью в стиле русской гжели. Если они напомнят вам печные изразцы — вы не ошиблись, это именно тот самый эффект. Облицовочные материалы проходили около пяти-семи обжигов, затем их покрывали золотом, синим гжелем, перламутром и обжигали заключительный раз.

Для крестин отведено особенное помещение из керамики, в котором можно крестить и взрослых людей. Просторная купель со ступенями сделана полностью из фарфора. В будущем сюда поставят и купель поменьше — для крещения малышей.

Полы храма выложены мрамором, при строительстве использовался минерал оникс и вставки из литой латуни. При последнем посещении стройки министром обороны РФ Сергеем Шойгу полы были одним из незаконченных элементов нижнего храма, но сейчас и они полностью готовы, сообщили строители.

Весь нижний храм посвящен князю Владимиру и истории крещения Руси. Напомним, что основной храм, по замыслу главы военного ведомства РФ, будет символом-памятником Победы в Великой Отечественной войне. Множество его деталей наполнено символизмом в память о времени борьбы с фашистами и всех павших на поле боя, а также в честь всех ветеранов.

Строительство Главного храма Вооруженных сил РФ осуществляется на добровольные пожертвования граждан и организаций, поступающие в специально созданный благотворительный фонд «Воскресение». Сейчас на его счет переведено более трех миллиардов рублей.

По словам архитектора Дмитрия Смирнова, уже полностью закончены монолитные работы, поставлены купола, закрыт тепловой контур храма, установлены витражи, остекление. Внутри монтируются художественные витражи, готов малый храм и второстепенные помещения. Идет монтаж конструкций большого храма и облицовка, пишутся иконы, изготовлены чугунные полы, большая часть фасада находится в стадии монтажа. В планах военных строителей завершить все работы за оставшиеся три месяца.