«Пирожки» Лиза и Гарри восхитили подписчиков Галкина спуском на горных лыжах

Аспен, 19 февраля. Известный юморист Максим Галкин опубликовал новое видео с двойняшками Гарри и Лизой на своей странице в Instagram. Шоумен показал, чему дети примадонны российской эстрады Аллы Пугачевой научились на горнолыжном курорте.

Сейчас Галкин с двойняшками находится в Аспене. Заботливый отец нанял для шестилетних Лизы и Гарри инструктора, чтобы тот поставил детей на горные лыжи. Всего за три дня брат и сестра смогли покорить взрослый склон.

«Всего лишь третий день катания, а у маленьких пирожков такой прогресс! Гарри и Лиза в счастии!» — поделился эмоциями Галкин, отметив, что на курорте стоит невероятная погода.

Спуск двойняшек восхитил подписчиков Галкина в Instagram.

«Какие молодцы! Прям восхищаюсь как своими», — написала gromova_privat_35.

«Максим, какие же они у вас хорошенькие», — отметила vikakimtseva.

«Как здорово у детей получается! Молодцы какие», — похвалила Лизу и Гарри julia_romanovae.

«Талантливые дети талантливы во всем», — прокомментировала argimbaevaaruna.

Отметим, что Галкин скрывал, на какой именно курорт он поехал с детьми, однако место отдыха звездной семьи случайно рассекретила дочь Пугачевой Кристина Орбакайте. Она отдыхала в Аспене и публиковала местные пейзажи в Instagram Stories. Сопоставив изображения, пользователи соцсети пришли к выводу, что именно там находится Галкин.