«Пирожки» Лиза и Гарри восхитили подписчиков Галкина спуском на горных лыжах

Всего лишь третий день катания, а у маленьких пирожков такой прогресс! Гарри и Лиза в счастии! Погода невероятная! Просто жара! #гарригалкин #елизаветагалкина #горныелыжи

A post shared by Максим Галкин (@maxgalkinru) on Feb 18, 2020 at 7:51am PST