Леонков объяснил отказ ПНС от переговоров после усиления контроля по эмбарго

Анкара, 19 февраля. Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что Европейский союз не имеет полномочий принимать какие-либо решения в Ливии и пригрозил отказом руководства так называемого Правительства национального согласия (ПНС) от переговоров по ливийской проблематике. Военный эксперт и аналитик Алексей Леонков указал на связь Турции с ПНС, и, в частности, на сильное влияние Анкары на Триполи, вынуждающее следовать указаниям турецкого правительства.

Эрдоган выступил перед членами партии «Справедливости и развития» (АКР), обозначив позицию Турции по Ливии.

«ЕС не имеет полномочий принимать решения в Ливии. Если в результате переговоров с участием международного сообщества не будет достигнуто справедливое соглашение, то законное руководство Триполи покинет стол переговоров», — заявил глава государства.

Турецкий лидер также подчеркнул готовность Анкары продолжить поддерживать режим ПНС, несмотря на позицию других стран.

Накануне стало известно о решении стран-участниц Евросоюза создать специальную военно-морскую миссию по наблюдению за тем, как соблюдается запрет Организации Объединенных Наций (ООН) на любые поставки вооружений на ливийскую территорию. Примечательно, что практически сразу после этого лидер ПНС Файез Саррадж объявил о выходе своей делегации из женевских переговоров. Эрдоган, говоря об отсутствии полномочий ЕС по Ливии, попытался оправдать отказ ПНС от диалога по перемирию на международном уровне. Новая инициатива Евросоюза может в значительной степени помешать турецким поставкам вооружений, а также перебросе завербованных в Сирии террористов, что не устраивает ни Турцию, ни ПНС.

По словам военного эксперта и аналитика Алексея Леонкова, Турция имеет большое влияние на ПНС, зачастую принимая за него решения. Саррадж следует указаниям Эрдогана, став его марионеткой, поскольку Турция для ПНС является сильным союзником, способным помочь оружием.

«Между ними существуют определенные соглашения, ПНС играет теперь созвучно в ту же игру, что и Турция. Фактически они [ПНС] получили союзника, не простого, а члена НАТО, с большой армией, грозной и серьезной», — пояснил он.

Говоря о том, что Турция не собирается отказываться от поддержки ПНС, эксперт подчеркнул, что строгое соблюдение эмбарго, к которому стремится ЕС, и которого пытается избежать Саррадж, привело бы к ослаблению позиций ПНС и его поражению.

«ПНС созвучно играет с Турцией, это не просто совпадение интересов, это присутствие [турецкой] экономики, военно-техническая помощь. Понятное дело, чтобы вести такие боевые действия нужны ресурсы, вооружения, если у вас нет источника поставок, то вы рано или поздно проиграете», — добавил Алексей Леонков.

О том, что Саррадж всеми силами пытается сохранить турецкую помощь в лице поставок оружия и переброски боевиков из Сирии, ранее говорил военный эксперт Борис Рожин. Для этого зачастую используются вооруженные провокации. Накануне, 18 февраля, стало известно об обстреле боевиков ПНС позиций сил Ливийской национальной армии (ЛНА), атака была проведена сразу по нескольким направлениям. Армия Халифы Хафтара нанесла ответный удар, в том числе и по аэропорту «Митига», ставшего турецкой военной базой. Саррадж отказался от переговоров Женеве, обвинив ЛНА в нарушении режима прекращения огня.