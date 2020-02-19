Основатель батальона «Восток» Ходаковский объяснил, с чем связана отставка Суркова

Отставка помощника президента РФ Владислава Суркова связана с изменением политической конъюнктуры, а не отсутствием результата на украинском направлении. Об этом Федеральному агентству новостей заявил основатель батальона «Восток», экс-секретарь Совбеза Донецкой Народной Республики Александр Ходаковский.

«Сурков не просто чиновник — он один из создателей системы власти современной России — он плоть от ее плоти, — объяснил Ходаковский. — Даже будучи снятым с какой-то конкретной должности, он не может быть отлучен от госуправления».

Собеседник ФАН уверен, что отставка Суркова с этого поста не продиктована отсутствием результата на украинском направлении.

«При сложившейся общей обстановке даже сложно сформулировать, что явилось бы результатом. Отставка вызвана необходимостью маневра в связи с некоторыми изменениями политической конъюнктуры. Допускаю, что мы еще не раз назовем эту фамилию применительно к нашей ситуации», — отметил Ходаковский.

Напомним, вчера, 18 февраля 2020 года, Владимир Путин подписал указ «О Суркове В.Ю.».

«Освободить Суркова Владислава Юрьевича от должности помощника президента Российской Федерации. Настоящий указ вступает в силу со дня его подписания», — гласит текст документа.

Слухи об отставке Суркова появились в конце января. Источником стал директор центра политической конъюнктуры Алексей Чеснаков.

Сурков работал помощником главы государства РФ с сентября 2013 года. Он занимался вопросами, связанными с урегулированием кризиса на Украине. Кроме того, Сурков на экспертном уровне принимал участие в работе «нормандского формата».

Комментируя ФАН отставку Суркова, директор Центра геополитических экспертиз, член Изборского клуба Валерий Коровин заявил, что с уходом Владислава Суркова с должности помощника главы государства «уходит целая эпоха».

«С Сурковым уходит целая эпоха. Только сейчас можно сказать, что девяностые по-настоящему закончились», — считает он.

В свою очередь бывший советник убитого главы ДНР Александра Захарченко Александр Казаков в беседе с ФАН посоветовал Владиславу Суркову провести встречу с жителями Донецкой и Луганской народных республик и посмотреть им в глаза.