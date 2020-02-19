ЛНА сбила два турецких беспилотника

Триполи, 19 февраля. Силы Ливийской национальной армии сбили два турецких беспилотника над своими позициями под Триполи. Воздушная техника нанесла несколько ударов по военным.

Медиацентр ЛНА сообщил о двух сбитых турецких БПЛА. Первый бандиты запустили из аэропорта «Митига». Военные подбили беспилотник в районе Айн-Зара в Триполи, когда воздушный аппарат обстреливал позиции подразделений вооруженных сил на фронтовых линиях.

О втором сбитом беспилотнике стало известно спустя час. Его также запустили из «Митиги», чтобы обстрелять позиции сил ЛНА. Военные сбили БПЛА над своим расположением.

Боевики Правительства национального согласия продолжают провоцировать силы Ливийской национальной армии под командованием фельдмаршала Халифы Хафтара. Ранее они уже попытались обвинить военных в атаке на турецкое судно. Как впоследствии стало известно, точечный удар пришелся на военный склад, расположенный в порту Триполи. ЛНА нанесла его после того, как бандформирования ПНС ударили по вооруженным силам. Однако это не помешало триполитанским «властям» обвинить их в попытках нарушить перемирие.

На сегодняшний день Турция продолжает снабжать поддерживаемых ПНС боевиков вооружением и военной техникой для последующих атак на военных. Таким образом своими действиями Анкара нарушает оружейное эмбарго. Чтобы предотвратить эти поставки, в ЕС планируют создать специальную миссию, целью которой будет не допустить дальнейших поступлений оружия в руки триполитанских бандформирований. При этом руководство ПНС всячески пытается не допустить этого, чтобы удержать свою власть.

Отметим, что в прошлом важный для Ливии столичный аэропорт «Митига» сейчас используется как военная база, которую заняли турецкие военные. Как ранее сообщил официальный представитель ЛНА Ахмед аль-Мисмари, воздушную гавань переоборудовали под военные цели в январе этого года. Сейчас ее полностью контролируют турецкие военные.