Эдгард Запашный перенес новую операцию в немецкой клинике

Москва, 19 февраля. Директор Большого московского цирка Эдгард Запашный перенес новую операцию в одной из немецких клиник. Накануне дрессировщик объявил о том, что ему потребовалась экстренная помощь хирургов из-за проблем с позвоночником.

«Это правда: завтра в 08.00 утра у меня новая операция на позвоночнике. Не дают мне покоя эти грыжи. Всем заранее спасибо за беспокойства», — написал Запашный в своем Instagram-аккаунте.

Фолловеры пожелали Запашному скорейшего выздоровления и возвращения в строй. Некоторые комментаторы усомнились в компетентности германских врачей, поскольку дрессировщику понадобилась очередная операция.

В настоящий момент дрессировщик не вышел на связь с поклонниками. Его брат Аскольд Запашный также пока не дает никаких комментариев касательно состояния родственника.

Напомним, в сентябре прошлого года Эдгард Запашный перенес двухчасовую операцию из-за проблем с позвоночником. А незадолго до этого в немецкой клинике прооперировали Аскольда — тоже из-за проблем со спиной.