Москва, 19 февраля. Глава Минобороны РФ Сергей Шойгу провел встречу с командующим Ливийской национальной армией, фельдмаршалом Халифой Хафтаром, с которым обсудил ситуацию в африканской стране. Об этом сообщили в российском военном ведомстве.

Собеседники на прошедшей в среду встрече отметили важную роль переговоров, которые состоялись в Москве 13 января. Они подчеркнули, что мероприятие способствовало не только установлению режима прекращения огня, но и запуску процесса нормализации обстановки в стране.

Кроме того, Шойгу и Хафтар сошлись во мнении о необходимости выполнения решений, достигнутых на международной конференции по Ливии в Берлине 19 января.

«Стороны в очередной раз отметили безальтернативность политических путей урегулирования внутриливийского кризиса, а также приверженность независимости, единству и территориальной целостности Ливии», — говорится в сообщении.

Напомним, на встрече 19 января в столице Германии присутствовали делегации из Ливии, в частности Хафтар и глава так называемого Правительства национального согласия (ПНС) Файез Саррадж. Однако европейские руководители не стали приглашать их к обсуждению, попытавшись решить вопросы в ходе сепаратных встреч.

В итоге, конференция в Берлине не принесла какого-либо конкретного результата, в то время как переговоры в Москве, состоявшиеся 13 января, позволили добиться объявления режима прекращения огня в Ливии. Это еще раз продемонстрировало, насколько важна роль России в переговорном процессе по ситуации в африканской стране, а также необходимость российских миротворческих усилий на Ближнем Востоке и в Северной Африке.