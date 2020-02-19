Зеленский назвал сражавшегося в «Иловайском котле» майора ВСУ «треплом»

Киев, 19 февраля. Президент Украины Владимир Зеленский назвал треплом майора Вооруженных сил Украины (ВСУ) Романа Ковалева, разозлившись на его вопрос о службе в армии. Об этом рассказал сам офицер.

По его словам, спор между ним и главой государства завязался в 2019 году после памятных мероприятий в честь годовщины боев под Иловайском. Представитель ВСУ подошел к украинскому лидеру и спросил, почему тот некогда уклонялся от службы в армии.

«Было официальное заявление Минобороны до вашего президентства. Заявлялось, что вам приходили четыре повестки. Три из них еще в 2014 году», — сказал он.

Зеленский заявил, что это утверждение ошибочно.

После этого в разговор вмешался бывший боец батальона «Донбасс» с позывным Бишут и поинтересовался у Ковалева, действительно ли тот сражался под Иловайском. Ответ офицера, заявившего об отсутствии «Иловайского креста», привел Бишута к выводу о том, что Ковалев не участвовал в операции ВСУ.

К разговору решил присоединиться Зеленский.

«То есть вы пришли, чтобы что? Мы сейчас поминаем людей, подожди, а вы пришли рассказать на крови, что были в Иловайске! Трепло!» — заявил он офицеру.

Ковалев уточнил, что на этом претензии разозлившегося Зеленского не закончились. После завершения мероприятий президент Украины в сопровождении охраны и помощников решил продолжить разговор с военным. Со слов майора ВСУ, в начале диалога лидер страны повторно назвал его треплом.

«Ты трепло! Мои пацаны сказали, что тебя там не было», — процитировал Зеленского Ковалев.

Мужчина ответил президенту, что удостовериться в истинности его слов об Иловайске главе государства поможет его личное дело, и добавил, что в 2014 году действительно воевал под городом — участвовал в штурме населенного пункта почти две недели.

Напомним, активная фаза боевых действий за расположенный в 40 километрах к востоку от Донецка Иловайск началась 18-19 августа 2014 года. Бои за город известны как «Иловайский котел». В сражениях, продолжавшихся около двух недель, погибли сотни украинских силовиков.

В августе прошлого года Генштаб ВСУ сообщил, что в битве за город погибли 220 военнослужащих, 40 человек пропали без вести.