ФСИН начнет уведомлять регионы об освобожденных заключенных с опасными болезнями

Москва, 19 февраля. Госдума приняла в первом чтении законопроект, которым ФСИН обязывается уведомлять регионы об освобождаемых заключенных. Автором инициативы выступило правительство, передает корреспондент Федерального агентства новостей.

Согласно документу, администрация учреждения, исполняющего наказания, будет направлять данные о носителях опасных для окружающих заболеваний в профильные органы власти субъекта. В какой форме и какую именно информацию будут передавать, уточнят позднее. Перечень заболеваний затем утвердит правительство.

«Данный проект федерального закона подготовлен в целях обеспечения информационного взаимодействия администрации учреждения () с органами исполнительной власти субъекта Российской Федерации в сфере охраны здоровья», — пояснил замминистра юстиции РФ Вадим Федоров.

По его словам, данные об освободившемся будут направляться в выбранный им для проживания регион исключительно для организации и оказании ему медицинской помощи.

«Ежегодно из мест лишения свободы выходят больных туберкулезом открытой формы семь-восемь тысяч человек. Они находятся с нами — ездят в метро, в автобусах, стоят в очередях, мы с ними общаемся. Они, конечно, заражают людей», — обратил внимание в ходе обсуждения законопроекта член комитета по госстроительству и законодательству Зариф Байгускаров.

Он отметил, что сегодня никто не знает, где находятся и что делают эти люди: «проходят лечение или не проходят».

В беседе с ФАН принятие такого решения прокомментировал Владимир Синяговский.

«Это крайне важный законопроект. Сегодня пятая часть заключенных больны различными, опасными для окружающих, заболеваниями. К примеру, многие, освобождаясь из мест лишения свободы, больны открытой формой туберкулеза и другими социально-опасными заболеваниями. Поэтому люди, вышедшие из мест лишения свободы с такими заболеваниями, должны находиться под тщательным присмотром как медицинских, так и всех соответствующих структур», — уверен парламентарий.

Эти люди являются вирусоносителями и для нас самое главное — безопасность и здоровье граждан, в том числе и тех, кто находился в местах лишения свободы, отметил он.