Волочкова выложила снимок с изуродованным лицом, переусердствовав с фотошопом

Москва, 19 февраля. Известная российская балерина Анастасия Волочкова выложила фотографию, на которой ее внешность претерпела сильные изменения. Облик танцовщицы изменился так кардинально, что ее можно не узнать на фотографии.

Некоторые пользователи решили, что Волочкова решила внести коррективы при помощи графического редактора Photoshop, чем только изуродовала себя. В глаза в первую очередь бросается неестественно вытянутое лицо. Вероятнее всего, артистка пыталась сделать себя выше и стройнее, несмотря на то, что она и так заметно возвышается над двумя другими женщинами, которые позирует рядом с Волочковой. Вмешательство Photoshop также сказалось на перспективе. Из-за попыток изменить лицо, на фотографии «поплыл» задний план — можно легко заметить кривую линию потолка.

«Отмечаем прошедший день рождения моего любимого пиар директора Наталии Ракицкой. И наша Машенька Ремизова тоже с нами! Мы неразлучны», — представляет своих спутниц Волочкова.

Напомним, что 44-летняя Волочкова нередко выкладывает фотографии в купальнике или вообще без одежды, стараясь подчеркнуть свою женственность. При этом подписчики очень часто критикуют танцовщицу, укоряя ее за несоответствующие возрасту фотосессии и несколько мужеподобную фигуру.

Сама балерина неоднократно отмечала, что ей нет дела до злых языков. Все ядовитые комментарии в свой адрес артистка объясняет банальной завистью и отсутствием самореализации. Волочкова ранее заявляла, что она счастлива, поскольку рядом есть любящие люди. И она выразила сочувствие своим критикам, отметив, что они, в отличие от нее, не окружены любовью.