Социальные пенсии проиндексируют в России на 6,1% с 1 апреля

Москва, 19 февраля. Социальные пенсии проиндексируют на 6,1% в России с 1 апреля 2020 года. Об этом рассказал глава Минтруда РФ Антон Котяков.

Повышение коснется выплат по государственному пенсионному обеспечению военнослужащих, служивших по призыву, пенсий участников Великой Отечественной войны, выплат, которые получают граждане, награжденные знаком «Жителю блокадного Ленинграда», а также пенсий россиян, пострадавших в результате радиационных или техногенных катастроф.

«Индексация позволит повысить уровень пенсионного обеспечения почти 4 миллионов пенсионеров, из которых около 3,2 миллиона человек — получатели социальных пенсий», — отметил Котяков.

Также министр сообщил, что расходы на индексацию социальных пенсий составят 2,41 миллиарда рублей в месяц. Общая сумма до конца текущего года составит 21,7 миллиарда рублей.

Отметим, что депутат Госдумы РФ Светлана Бессараб ранее призвала не индексировать пенсии работающих пенсионеров. По ее словам, это ставит в неравные условия вышедших на заслуженный отдых и тех, кто продолжает трудиться на пенсии.

Ранее россияне рассказали, что хотели бы получать вторую пенсию от работодателя. При этом, как показал опрос, большинство не считают корпоративную пенсию главным критерием выбора нанимателя. Сейчас будущую пенсию совместно с нанимателем формируют лишь чуть более шести процентов опрошенных, сообщает Deita.ru.