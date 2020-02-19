Сирия новости 19 февраля 16.30: аэропорт Алеппо впервые принял пассажирский рейс, турецкая армия возводит новые пункты в Идлибе

Сирия, 19 февраля. Аэропорт Алеппо впервые за восемь лет принял пассажирский рейс. Турецкая армия возводит новые наблюдательные пункты в Идлибе. Об этом сообщает военный источник Федерального агентства новостей (ФАН) в Сирии Ахмад Марзук (Ahmad Marzouq).

Коротко об итогах противостояния

ВВС Сирии: атаковали опорные пункты «Хайят Тахрир аш-Шам» на юге Идлиба.

Сирийская арабская армия (САА) и союзные силы: провели работы по разминированию в городе Алеппо, зачистив жилые кварталы от боеприпасов, оставленных вооруженными группировками.

Армия Турции и союзные силы: обстреляли позиции боевиков «Демократических сил Сирии» на севере Хасаки, в Идлибе возвели новый наблюдательный пункт у шоссе М-4.

«Сирийская национальная армия»: перебросила часть отрядов из Алеппо на юг Идлиба в зону боевых действий против правительственной армии.

«Демократические силы Сирии» (SDF): в Хасаке у поселка Тель-Тамр открыли огонь из артиллерии по укреплениям протурецких сил.

Провинция Алеппо

Международной аэропорт Алеппо впервые с 2012 года принял рейс из Дамаска, как сообщает сирийское государственное агентство SANA. На восемь лет международной аэропорт был закрыт для рейсов из-за угрозы обстрела со стороны боевиков «Хайят Тахрир аш-Шам», которые удерживали за собой западную окраину города Алеппо. В воскресенье в ходе операции Сирийской арабской армии (САА) город был полностью освобожден от вооруженных группировок. Министерство транспорта Сирии объявило, что работа аэропорта будет возобновлена и уже планируются новые рейсы в Каир и Дамаск.

Военные источники агентства SANA также сообщили, что в центре города Алеппо подразделения инженерных войск САА провели работы по разминированию в здании городского суда и в близлежащих кварталах, зачистив их от боеприпасов и мин-ловушек, оставленных боевиками «Джебхат ан-Нусры»1 при отступлении из города.

Провинция Дейр-эз-Зор

В районе города Бусейра на востоке провинции неизвестные самолеты были замечены над позициями САА и союзных проиранских ополчений «Катаиб Хезболла» и Корпус Стражей Исламской революции. Как передает агентство Deir Ezzor, системы противовоздушной обороны КСИР были приведены в полную боеготовность.

Издание Daily Sabah сообщило, что в турецком городе Бурса был арестован террорист «Исламского государства»1, который укрывался в Турции, бежав из Дейр-эз-Зора. Пятидесятилетний Абу Таки аль-Шами был задержан на стройке, где он работал, скрыв настоящее имя. Ранее аль-Шами руководил расправами над мирными жителями в Дейр-эз-Зоре в период его оккупации «Исламским государством», появился в одном из пропагандистских видео организации – на нем он казнил гражданского выстрелом в голову. Арест и допрос аль-Шами привели к задержанию в Бурсе трех других террористов сегодня утром.

Провинция Идлиб

Военный источник портала Step News сообщил, что отряды «Сирийской национальной армии» выдвинулись из зоны операции «Щит Евфрата» на севере Алеппо и направились к линии фронта на юге Идлиба, где в настоящее время протурецкие группировки ведут бои с подразделениями правительственных сил. Боевики также выразили готовность поддержать военные операции турецкой армии в Сирии.

На юго-западе Идлиба турецкая армия установила еще один наблюдательный пункт у горного поселка Дархат-аль-Куфр к северу от города Басанкуль. С наблюдательного пункта будет проводится контроль за прилегающим участком трассы М-4, как передает источник в сети Twitter (Y.N.M.S). Общее количество наблюдательных пунктов Турции в Идлибе достигло 33. Глава Минобороны Турции Хулуси Акар заявил, что их армия не покинет свои пункты в Сирии и будет отвечать на любые атаки в свой адрес.

ВВС Сирии тем временем атакуют позиции боевиков «оппозиции» и «Хайят Тахрир аш-Шам» у городов Дейр-Сунбуль, Маарет ан-Насан и на высотах горы аз-Завия, как сообщает медиаресурс Idlib Plus.

Провинция Хасака

Сирийская обсерватория по правам человека (SOHR) передает сообщения о звуках перестрелки и запусков ракет в районе поселения Тель-Тамр. Столкновения между боевиками «Демократических сил Сирии» и протурецкими отрядами вылились в ожесточенные бои у деревень Умм-аль-Каф и Таль-Тавила. По информации SOHR, обе стороны несут потери. Утром курдские источники распространяли заявления пресс-центра SDF о гибели четырех членов протурецкой «Сирийской национальной армии» в результате вылазки отряда «Демократических сил». Позднее в воздушном пространстве над Тель-Тамром были замечены неопознанные разведывательные беспилотники, предположительно ВВС США.

1 Организация запрещена на территории РФ.