Гудков попытался сделать из краснодарского каннибала Бакшеева «жертву режима»

Москва, 19 февраля. Лидер «Партии перемен» Дмитрий Гудков и его предполагаемая любовница адвокат Юлия Федотова оправдывают проходящего по делу «краснодарских каннибалов» Дмитрия Бакшеева, умершего в тюремной больнице Ростова-на-Дону от туберкулеза. Гудков написал пост в Telegram-канале.

По словам Гудкова, мужчина якобы осужден несправедливо и «ни в чем не виноват». Ранее о смерти своего подзащитного рассказала его адвокат Федотова. Она уточнила, что Бакшеев выбыл из СИЗО №1 города Краснодара. Его должны были этапировать в колонию строгого режима для отбывания наказания, но заключенный попал в туберкулезную больницу ФСИН в Ростове-на-Дону. Там он скончался.

Как уточнил Гудков, он не верит в причастность Бакшеева к жесткому убийству. По мнению Гудкова, «краснодарский каннибал» якобы «без разбора» был убит в тюрьме.

Как пишет издание Nation News, Гудков оправдывает маньяка либо в силу незнания дела, либо потому, что «либеральная повестка» потребовала защитить Бакшеева, выставив его как очередную «жертву режима». По мнению журналистов, это так же может означать, что он отстаивает мнение адвоката Бакшеева Юлии Федотовой, которая, по сведениям некоторых СМИ, является любовницей Гудкова.

Напомним, в сентябре 2017 года на территории Краснодарского летного училища были обнаружены останки 35-летней жительницы Кировской области. Позднее по подозрению в совершении данного преступления были задержаны Дмитрий и Наталья Бакшеевы.

По данным следствия, в начале сентября 2017 года супружеская пара Бакшеевых и ранее им незнакомая женщина распивали спиртные напитки на пустыре в Краснодаре. В ходе застолья женщины поссорились, после чего супруга потребовала от мужа убить новую знакомую. Мужчина нанес собутыльнице несколько ударов ножом в область груди, а затем расчленил тело.

В ходе обыска по месту жительства Бакшеевых были обнаружены фрагменты тела убитой женщины. Позднее СМИ назвали Дмитрия Бакшеева «людоедом», однако в ходе следствия факт каннибализма установлен не был.

Супруги были признаны виновными в убийстве. Наталья Бакшеева была приговорена к 10 годам колонии общего режима. Дмитрий Бакшеев получил 12 лет колонии строгого режима.

Ранее Федеральное агентство новостей опубликовало расследование о преступном, но прибыльном бизнесе семьи Геннадия и Дмитрия Гудковых. Полигон ТБО «Воловичи» в Подмосковье еще с конца 90-х годов неформально входил в сферу подчиненности клана Гудковых.