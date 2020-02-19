Цеков предупредил США о последствиях санкций и информвойны против России

Москва, 19 января. США считают себя «гегемоном», а Россию «угрозой», поэтому и ведут борьбу с ней в информационном поле. Об этом заявил член комитета Совета Федерации по международным делам Сергей Цеков.

Ранее сенатор Конгресса США от штата Миннесота Эми Клобушар объявила, что в случае своего избрания на пост президента готова немедленно начать диалог с Россией о продлении СНВ-3.

Цеков назвал инициативу сенатора здравой, поскольку вести переговоры по вопросам ядерного оружия необходимо на всех уровнях и площадках. Он напомнил, что, согласно опросам, более 60 миллионов американцев положительно и с уважением относятся к президенту РФ Владимиру Путину. Однако политика руководства США зачастую отличается от мнения народа.

«То, что творит Америка, делает ее очень ненадежным партнером в международных отношениях. Все эти санкции, в конечном счете, обернутся последствиями для самих Соединенных Штатов», — предупредил Цеков в разговоре с Nation News.

Российский сенатор подчеркнул, что в настоящее время власти США выдвигают вперед интересы тех американских сообществ, которые по определению негативно настроены по отношению к РФ.

«Они считают, что Россия — это страна, которая мешает США быть гегемоном. Поэтому они с нами и борются на информационном поле», — констатировал Цеков.

Напомним, что недавно контрразведка США назвала Россию одной из главных «угроз». В комментарии Федеральному агентству новостей военный эксперт фонда «Народная дипломатия», представитель экспертно-аналитического клуба «Будущее сегодня» Сергей Простаков отметил, что для США недопустимо создание многополярного мира, они беспокоятся за свое положение и не хотят сдавать серьезно ослабевшие, но по-прежнему флагманские позиции. Поэтому они выбрали такую политику в отношении РФ, которая вовсе и не настроена против Запада, а также развернули против нее информационную войну.