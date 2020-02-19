Путин рассказал жительнице Петербурга о своей зарплате

Санкт-Петербург, 19 февраля. Президент РФ Владимир Путин рассказал о своей зарплате жительнице Петербурга. Глава государства признался, что президент получает не самую большую зарплату.

Напомним, Путин прибыл в Северную столицу 19 февраля, чтобы почтить память первого мэра Петербурга Анатолия Собчака. Возложив цветы к памятнику, глава государства пообщался с местными жителями. Одна из петербурженок спросила президента, можно ли прожить на 10,8 тысячи рублей в месяц.

«Думаю, это очень трудно», — сказал Путин.

Тогда жительница Петербурга отметила, что у президента зарплата наверняка больше этой суммы.

«Не только у меня. Есть гораздо более высокие зарплаты. У президента не самая высокая зарплата», — ответил Владимир Путин.

Также петербурженка пожаловалась на тяжелое положение матерей-одиночек. Президент напомнил, что сейчас российские власти реализуют большую программу, направленную на улучшение материального положения семей с детьми.

«Сейчас мы приняли целый пакет мер для поддержки семей с детьми. Инвалидам тоже будем повышать пенсию», — подчеркнул глава государства.

Напомним, некоторые меры, направленные на поддержку семей, Путин предложил внедрить 15 января в ходе обращения к Федеральному собранию. Так, президент призвал ввести ежемесячные выплаты на детей с трех до семи лет, а также обеспечить школьников младших классов бесплатным горячим питанием.