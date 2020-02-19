ФСБ задержала семь исламистов из «Таблиги Джамаат» в Москве

Москва, 19 февраля. Семь исламистов из «Таблиги Джамаат» (запрещена в России) задержаны в российской столице, им вменяют пропаганду экстремистской идеологии и вербовку новых последователей. Об этом сообщает в среду ЦОС Федеральной службы безопасности России.

«ФСБ совместно с МВД России на территории Москвы и Московской области пресечена деятельность ячейки международной религиозно-экстремистской организации «Таблиги Джамаат», состоящей из уроженцев Центрально-Азиатского региона», — сообщили в ведомстве.

Отмечается, что в рамках оперативных мероприятий были задержаны три главаря и четыре активных члена ячейки, которая организовывала сборы участников организации.

Кроме того, члены ячейки вовлекали в дестабилизирующую деятельность группировки новых последователей. В ЦОС добавили, что по местам их проживания было найдено и изъято большое количество экстремистской литературы и запрещенная атрибутика организации.

Следственным подразделением УФСБ по столице и Подмосковью по данному факту возбуждено уголовное дело. Главарям запрещенной организации грозит штраф до 800 тыс. рублей или тюремное заключение сроком до 10 лет, участникам — штраф до 600 тыс. рублей или арест на срок от 2 до 6 лет.