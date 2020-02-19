Жительница Донецка накричала на «предателя»-Зеленского в Борисполе

Борисполь, 19 февраля. Жительница Донецка сорвалась на президента Украины Владимира Зеленского и накричала на него, когда тот посещал больницу в Борисполе. Женщина, оказавшаяся пациенткой, обвинила политика в том, что тот до сих пор не сделал ничего для завершения гражданской войны в Донбассе, хотя во время выборов обещал сделать это своей задачей номер один.

«Зеленский, ты предатель! Почему на фронте гибнут?! Кто для тебя Россия? Отвечайте, я твой народ! Я жительница Донецка! Вам рассказать, что на шахтах делается?» — выкрикивала женщина.

Президент не обратил внимания на дончанку и продолжил осмотр больницы, делая вид, что ничего не произошло.

Напомним, что главным предвыборным обещанием Зеленского было завершение войны в Донбассе, которая продолжается уже седьмой год. Однако, придя к власти, политик не сделал практически ни одного шага в этом направлении. Единственным прогрессом при Зеленском можно считать разведение сил на трех участках линии разграничения (в Золотом, Петровском и в Станице Луганской) — и то, только потому, что это было обязательным условием, поставленным Москвой для проведения встречи в нормандском формате.

В последнее время ситуация в Донбассе значительно обострилась. Украинские СМИ обвинили армию ЛНР в том, что она якобы попыталась захватить серую зону. Луганск, впрочем, эти обвинения отрицает, утверждая, что украинские диверсанты подорвались на мине, а ВСУ устроили массированный артобстрел, чтобы прикрыть эвакуацию своих бойцов. После этого Зеленский созвал в Киеве экстренное заседание Совета по безопасности и обороне.