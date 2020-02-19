Возлюбленная Аль Пачино бросила актера из-за скупости и разницы в возрасте

Лос-Анджелес, 19 февраля. Израильская артистка Мейталь Дохан бросила американского режиссера и продюсера Аль Пачино после двух лет романа. Об этом сообщает британский таблоид Daily Mail.

По словам 40-летней артистки, она приняла такое решение из-за жадности звезды Голливуда и большой разницы в возрасте, передает телеканал «360».

«Я пыталась отрицать, что разница в возрасте — это неважно, но, честно признаться, он уже пожилой человек. Поэтому при всей моей любви наши отношения продлились недолго», — объяснила Дохан.

Кроме того, она пожаловалась, что звезда «Крестного отца» не дарил ей дорогие подарки, пишет «Культуромания».

«Как бы помягче сказать, что он не любит тратить деньги? Он только один раз купил мне цветы», — откровенно призналась экс-возлюбленная актера.

Накануне Донан опубликовала в своем Instagram-аккаунте новое фото и оставила лаконичную подпись: «Чувство свободы».

Ранее в феврале Аль Пачино в эфире шоу на телевизионном канале BBC News внезапно забыл о своем местонахождении и захотел уйти в середине интервью. Незадолго до этого актер споткнулся и упал на красной ковровой дорожке премии Британской академии кино и телевизионных искусств (BAFTA).