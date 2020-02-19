Госдума в приоритетном порядке рассмотрит внесенные правительством поправки в бюджет

Москва, 19 февраля. Председатель Госдумы Вячеслав Володин направил в комитет по бюджету и налогам внесенные правительством РФ поправки в федеральный бюджет на 2020 год и плановый период 2021-2022 годов, сообщает корреспондент ФАН.

Спикер нижней палаты парламента отметил, что Госдума в приоритетном порядке начнет работу над проектом закона, необходимым для реализации послания президента РФ.

«Поправки в бюджет поступили в Госдуму и направлены в профильный комитет. Нам необходимо обеспечить их приоритетное рассмотрение, чтобы как можно раньше начать реализацию социальных инициатив президента РФ Владимира Владимировича Путина», — сказал спикер Госдумы.

Вячеслав Володин подчеркнул, что необходимо более 2 трлн рублей выделить дополнительно на 2020–2022 годы. Это средства, которые пойдут на выплату детских пособий семьям с детьми от трех до семи лет, расширение программы материнского капитала на семьи, где родился первенец и увеличения на 150 тысяч рублей суммы выплат при рождении второго или последующих детей; организацию бесплатного горячего питания для учащихся начальных классов, модернизацию первичного звена.

Отметим, что законопроект впервые предусматривает внесение изменений в показатели трех лет, а не одного, как это было ранее. Речь идет о 2020–2022 годах.

Авторы проекта учитывали предварительные итоги социально-экономического развития 2019 года. Так, рост доходов федерального бюджета в 2020 году ожидается на 214 млрд рублей. В последующие годы рост составит 645 и 755 млрд рублей соответственно. В первую очередь за счет ненефтегазовых доходов и дополнительных поступлений налогов и таможенных платежей.