Лавров предположил, чего США добиваются поддержанием критической ситуации в «Эр-Рукбане»

Москва, 19 февраля. Есть ощущение, что США поддерживают ситуацию в сирийском лагере для беженцев «Эр-Рукбан», чтобы остаться на восточном берегу Евфрата. Об этом рассказал министр иностранных дел России Сергей Лавров.

«В целом у нас ощущение, которое уже не один год существует, что «Эр-Рукбан» сохраняется в том виде, в котором он сохраняется, чтобы Соединенные Штаты имели предлог для незаконного присутствия на восточном берегу Евфрата, в этой части Сирии, в частности», — предположил глава МИД.

Он также отметил, что сирийцев подконтрольные США «бандиты» в лагере попросту использовали в качестве живого щита.

Лавров указал на то, что беженцам неоднократно помогали вернуться в свои дома, причем к этому процессу привлекали ООН. Кроме того, было несколько попыток направить в лагерь гуманитарные конвои.

«Не всегда бандиты пропускали эти конвои к желающим ее получить, и у нас было подозрение, что эта помощь просто используется для того, чтобы боевиков поддерживать», — объяснил министр, добавив, что ООН постепенно свернула свою работу в этом направлении.

Отметим, что «Эр-Рукбан» находится на границе Сирии с Иорданией и Ираком, в 55-километровой зоне вокруг американской военной базы «Ат-Танф» в одноименном районе. Настоящие проблемы в лагере начались именно после того, как Соединенными Штатами поблизости был возведен этот военный пункт.

По официальным данным, база была создана с целью борьбы с боевиками «Исламского государства»1 (запрещено в РФ), однако на деле ее ключевой задачей оказалась блокировка основной автомагистрали между Багдадом и Дамаском. Кроме того, «Ат-Танф» снабжает несколько террористических группировок, действующих в регионе.

Российские военные, представители МИД РФ и Сирии неоднократно обращали внимание на критическую ситуацию в лагере, близкую к гуманитарной катастрофе. Накануне в совместном заявлении межведомственных координационных штабов РФ и САР указали на то, что обстановка в «Эр-Рукбане» может дополнительно ухудшиться с наступлением холодов.

1 Организация запрещена на территории РФ.