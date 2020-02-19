Эксперт спрогнозировал рост цен на китайские смартфоны из-за коронавируса

Москва, 19 февраля. Рынок китайских телефонов ждет дефицит из-за ситуации с коронавирусом, но кризис незначительный, рассказал главный редактор сайта BigGeek.Ru Николай Николаев.

Часть фабрик по производству гаджетов временно прекратила работу. В России ожидаются проблемы с покупкой некоторых моделей, цены взлетят в «серых» магазинах.

Речь идет также о поставках iPhone, отметил эксперт. По его словам, головные офисы многих производителей смартфонов находятся в разных странах мира, но производственные мощности расположены в Китае.

«И из-за сложившейся ситуации заводы просто не могут произвести или отгрузить нужное количество товара», — сказал Николаев, его слова передает «360».

Однако мирового дефицита гаджетов не будет. Возможно, покупатели не смогут приобрести телефон какого-то определенного цвета в конкретном магазине. Но в других точках его удастся найти, считает эксперт

Николаев призвал не паниковать и не бросаться скупать китайские смартфоны. Он уверен, что ситуация нормализуется в скором времени.

Единственное, к чему может привести коронавирус, это повышение цен на «сером» рынке смартфонов. Те, кто закупает телефоны небольшими партиями, поднимут ценник.

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