Модельер Чамалиди составил топ ужасно одетых российских звезд

Известный российский модельер и дизайнер одежды Янис Чамалиди назвал Филиппа Киркорова и Надежду Кадышеву самыми безвкусно одевающимися представителями отечественного шоу-бизнеса. Кроме этого, Чамалиди в эксклюзивном интервью Федеральному агентству новостей огласил топ-3 худших, на его взгляд, наших знаменитостей в плане моды — отдельно для мужчин и женщин.

— Янис, кто в России, скажем так, несуразнее всех выглядит?

— Конечно, Филипп Киркоров! Отвратительнее его никто не одевается. Это вообще просто!.. А так, у нас святая троица — Киркоров, его коллега, оперный певец, блондин, «натуральный блондин»... Как его?

— Николай Басков?

— Да! Киркоров, Басков, который тоже ужасно одевается, и Сергей Зверев. Вот эта святая троица.

— Так, вы назвали топ-3 у мужчин. А кто у женщин, по-вашему, входит в такую тройку лидеров?

— Ну, первая тут, это, конечно, наша великая певица, она народные песни поет...

— Надежда Бабкина?

— Нет, что вы, не Бабкина, у нее все в порядке.

— Ее тезка Кадышева?

— Кадышева! О, это вообще!.. Рядом с ней [Ольга] Бузова, хотя она из другой как бы категории, из другого направления. И еще, конечно, есть такой яркий представитель, как Анфиса Чехова.

— Но она же не поет...

— Да. Однако это же весь наш «инстафэшн»...

— Что-то хотите еще добавить к этим трио? Может, какие-то подробности о ком-либо из вышеупомянутых персон?

— О Филиппе Киркорове. Он прибегает в магазин, и все там, во всех бутиках, смеются. Он говорит: «[Мне] все самое дорогое, что вот подороже? Басков купил? Нет? Так, я вперед, я быстрее». И так далее... У Киркорова нет вкуса, он покупает все самое дорогое. А оно не всегда на нем сидит. Хотя он очень эффектный человек.

Янис Чамалиди также подверг критике образ Ольги Бузовой, назвав его несуразным.