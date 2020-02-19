Лавров заявил, что никто не обещал не трогать сирийских террористов в Идлибе

Москва, 19 февраля. Никто никогда не обещал сирийским террористам, что их не тронут в зоне деэскалации в Идлибе. Об этом заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.

«Никто никогда не обещал террористам, что их не тронут в идлибской зоне, почитайте договоренности президентов РФ и Турции, все станет на свои места», — сказал министр иностранных дел по итогам переговоров с коллегой из Иордании.

Также Лавров отметил, что совместная работа России и Турции по Идлибу продолжится.

Напомним, осенью 2018 года Москва и Анкара договорились о создании демиталиризованной зоны в Идлибе, где сейчас находятся более десяти разных бандформирований. Ситуация в провинции обострилась в январе 2020 года, когда боевики атаковали жилые районы и социальные объекты. В результате Сирийская арабская армия (САА) начала в регионе антитеррористическую операцию. При этом турецкие военные перемещаются в Идлибе, не предупреждая сирийскую армию, что противоречит соглашениям.

Кроме того, Анкара препятствует ликвидации радикалов, пытаясь выдать их за «умеренную оппозицию» и перебрасывая военную технику на позиции боевиков. Ранее президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что Анкара не удовлетворена переговорами с Россией по Идлибу, поэтому готова начать в сирийской провинции собственную операцию.