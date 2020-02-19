Лавров назвал действия армии Сирии ответом на нарушения договоренностей по Идлибу

Москва, 19 февраля. Армия Сирийской Арабской Республики своими действиями отреагировала на грубейшие нарушения договоренностей по Идлибу. Об этом заявил журналистам в среду руководитель МИД РФ Сергей Лавров.

«Эти действия сирийских вооруженных сил являются ответом на грубейшие нарушения договоренностей по Идлибу», — указал российский министр.

Он также обратил внимание на то, что правительственная армия САР отодвигает боевиков и террористов не на чужие территории, а на свои собственные, тем самым восстанавливая контроль легитимного правительства республики над своими землями.

Ситуация в Идлибской зоне деэскалации значительно ухудшилась из-за агрессивного поведения террористов. Армия Башара Асада вынуждена была возобновить операцию против боевиков, которые в последнее время активизировались.

Москва и Анкара ранее договорились вести борьбу с терроризмом и направлять усилия на урегулирование ситуации в Идлибе. Лидеры двух государств во время встречи в 2018 году в Сочи приняли решение о формировании демилитаризованной зоны. Турецкая сторона взяла на себя обязательство провести разграничение боевиков и обеспечить соблюдение перемирия, но де-факто стала содействовать террористам.

В ночь на 3 февраля турецкая армия без уведомления совершила передвижения внутри этого района и попала под огонь сирийских военных, открытый по террористам. В итоге погибли четыре солдата, еще девять военных пострадали. 10 февраля ситуация повторилась — турецкая армия потеряла пятерых солдат, аналогичное число было ранено.