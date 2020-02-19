ПНС Ливии срывает женевские переговоры, продолжая вооружать своих боевиков

Создание военно-морской миссии по контролю за оружейным эмбарго напугало нелегитимное Правительство национального согласия (ПНС) Ливии. Триполитанская «власть» выступила против своего участия в женевских переговорах и военного комитета 5+5, желая и дальше получать оружие для своих боевиков. По мнению эксперта Андрея Онтикова, накачивание бандформирований вооружением продолжится и дальше, потому как ПНС не желает терять контроль над захваченными территориями.

Накануне так называемое ПНС выступило против инициативы создания новой миссии по контролю эмбарго на поставку оружия в Ливию. Ранее, 17 февраля, с таким предложением выступил глава дипломатии Евросоюза Жозеп Боррель. Он сообщил, что миссия готова начать работать в конце марта этого года. В ответ на эту инициативу триполитанская власть обвинила ЕС в поддержке командующего Ливийской национальной армии (ЛНА) Халифы Хафтара.

Тем временем за последние дни несколько европейских лидеров указали на нарушении эмбарго на поставку оружия в Ливии. В частности, они сообщали о поставках вооружения для боевиков нелегитимного ПНС со стороны Турции. Федеральное агентство новостей уже сообщало, как Анкара поставляет для триполитанского правительства вооружение, военную технику и сирийских наемников, которые воюют на стороне ПНС.

По мнению востоковеда и публициста Андрея Онтикова, для Правительства национального согласия введение эмбарго на поставку оружия станет крахом. Это связано с тем, что местное руководство не готово отказаться от получаемого боевиками военного обеспечения, потому что всяческих пытается удержать свой режим.

«Дело в том, что, когда еще 2014 году Ливийская национальная армия начала свою операцию по освобождению Триполи от террористов, ПНС начало сразу накачивать своих боевиков оружием. Поэтому и решительная операция Халифы Хафтара не удалась и затянулась на многие годы. Сейчас же для ПНС принять участие в эмбарго означает катастрофу. Потому что у сил ЛНА достаточно вооружения, а ПНС обеспечивает своих боевиков за счет других государств, будь это Катар или Анкара», — сообщил корреспонденту Федерального агентства новостей Андрей Онтиков.

Отметим, что недавно ПНС в очередной раз попыталось спровоцировать срыв режима прекращения огня, начавшийся 12 января этого года по инициативе России. Боевики атаковали несколько позиций ЛНА, в ответ на что ливийская армия уничтожила склад боеприпасов в порту Триполи. При этом подконтрольные триполитанскому правительству боевики обвинили военных в попытке затопить турецкое судно. Впоследствии же поступили доказательства, что точечное попадание не задело плавсредство.

В связи с этим эксперт отметил, что информационные атаки со стороны ПНС не прекратятся, потому как руководство готово всячески защищать свой режим.

«Правительство национального согласия продолжит свою защиту, в том числе и за счет вбросов, — отметил в разговоре Андрей Онтиков. — Поэтому мы и видим, что ПНС пытается обвинить Евросоюз в поддержке Хафтара. Они будут и дальше продолжать накачивать своих боевиков вооружением, потому что иначе они не смогут поддерживать свою власть».

Как ранее сообщалось, еще до объявления Евросоюзом миссии по контролю за эмбарго ООН, сохранялось перемирие между ПНС и ЛНА. Однако на следующий день режим тишины прекратился сразу после решения европейцев ужесточить мониторинг поступления вооружения.