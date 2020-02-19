В комитете по здравоохранению объяснили увольнение главврача Боткинской больницы

Главный врач Боткинской больницы Алексей Яковлев был уволен после побега четырех граждан из-под карантина по коронавирусу. Данную информацию корреспонденту Федерального агентства новостей подтвердили в комитете по здравоохранению Санкт-Петербурга.

Решение о снятии Яковлева с должности главврача принял председатель комитета по здравоохранению Дмитрий Лисовец. Пресс-секретарь комитета Ольга Рябинина подтвердила эту информацию в беседе с ФАН.

«Мы можем подтвердить, что это так произошло. Трудовой контракт расторгнут по инициативе работодателя, статья 278 п.2 Трудового кодекса РФ», — ответил Рябинина.

Временно исполняющим обязанности главы больницы назначен Иван Федуняк.

Примечательно, что увольнение случилось после того, как из больницы сбежали четыре гражданина, находившиеся на карантине из-за коронавируса.

Напомним, 8 февраля четырех прибывших из Китая петербуржцев принудительно отправили на карантин из-за подозрения у них коронавирусной инфекции. В Боткинской больнице оборудовали специальные боксы для пациентов с подозрением на коронавирус. Граждане не должны были покидать медицинское учреждение в течение 14 дней. Известно, что такие меры были введены с целью нераспространения коронавируса среди населения.

Пациенты с уверенностью заявляли, что они полностью здоровы, но в медучреждении их держали принудительно. Четыре человека, нарушив предписания врачей, решились самостоятельно покинуть больницу.

При этом против одной из пациенток — Аллы Ильиной — было заведено административное дело. Петроградский суд постановил принудительно вернуть ее в карантин.

Бывший глава больницы Алексей Яковлев имеет звание заслуженный врач РФ. Он работал в Боткинской больнице с 1980 года, в должности главврача — с 1994 года.

Впервые сообщения о коронавирусе COVID-19 в Китае появились в конце 2019 года. Очагом распространения инфекции стал город Ухань и провинция Хубэй. От коронавируса уже погибли 1772 человека. Под наблюдением с подозрением на коронавирус 150 539 человек. Ученые полагают, что источником распространения стали летучие мыши, которые являются элементом китайской кухни.