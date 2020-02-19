Сенатор Морозов: Киев взял курс на войну в Донбассе

Киев не хочет мира в Донбассе и не собирается выполнять Минские соглашения, украинские власти взяли курс на войну. Такое мнение в комментарии Федеральному агентству новостей высказал член Совета Федерации, сенатор Олег Морозов.

Остановить войну

Мирное урегулирование на территории Донбасса ценой потери территорий неприемлема для Киева. С таким заявлением выступил глава Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины Алексей Данилов.

«Прекращение войны не может сопровождаться тем, что Украина будет терять свои территории или суверенитет», — заявил он.

При этом он подчеркнул, что для прекращения боевых действий на границе между Россией и Донбассом должны встать украинские пограничники, а на территории Луганской и Донецкой народных республик должны пройти выборы по законам Украины. Естественно, об учете интересов Донецка и Луганска в заявлении Алексея Данилова не было ни слова, что, очевидно, не способствует прекращению гражданской войны на территории Донбасса.

Кроме того, Данилов добавил, что на территории Луганской Народной Республики живет его 88-летняя мать, которая скучает по внукам.

Тревожные ожидания

У сенатора Олега Морозова после речи Данилова сложилось впечатление, что киевские политики утратили грамотность.

«Они не умеют читать ни на английском, ни на русском, ни на украинском языках. Потому что есть известные пункты Минских соглашений, где черным по белому написано, что выход украинских войск на границу между Донбассом и Россией осуществляется после выборов под международным контролем на основе особого статуса. И для того, чтобы было еще понятнее, придумали «формулу Штайнмайера», которая раскрывает этот путь и механизм. Обвинить их в безграмотности не могу, потому что, скорее всего, читать умеют. Значит, не хотят читать или читают все наоборот. Не хотят видеть очевидного», — пояснил Олег Морозов.

Сенатор заметил, что все попытки таким образом превратно толковать Минские соглашения и «формулу Штайнмайера» приводят к тому, что война затягивается. Он прогнозирует обострение ситуации в Донбассе. Никакого мира в ближайшем будущем не предвидится, печально подытожил политик.

«Вчерашняя попытка ВСУ прорваться в ЛНР через «серую зону» — это же как раз показатель того, что Киев не знает, где идет разведение огня, где нельзя открывать огонь и прочее. Тем не менее они это делают, несмотря на то, что они несут потери. Все это, конечно, вызывает тревожные ощущения. Это наводит на мысль о том, что сегодняшний Киев не хочет мира в Донбассе, не хочет исполнять ни одно международное соглашение, которое могло бы привести к миру. Следовательно, Киев взял курс на войну — эскалацию конфликта. Об этом свидетельствуют вчерашние события», — заключил Олег Морозов.

С апреля 2014 года на территории Украины продолжается кровопролитная гражданская война. Киев ввел войска на территорию Донбасса, жители которого объявили о своей независимости. Они не согласились с результатами антиконституционного государственного переворота, который произошел в стране. По последним данным ООН, общее число погибших среди гражданского населения составило 3344 человека.