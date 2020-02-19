Минтранс РФ запустит регулярное сообщение между Крымом и Кубанью в начале марта

Москва, 19 февраля. Регулярное железнодорожное сообщение между Крымом и Краснодарским краем будет запущено раньше намеченного срока. Как сообщает Министерство транспорта РФ, это произойдет уже 7 марта.

«Между Керчью и Анапой 7 марта откроется регулярное пригородное железнодорожное сообщение. Перевозчиком выступит «Южная пригородная пассажирская компания». На линии через Крымский мост будут курсировать комфортабельные рельсовые автобусы», — говорится в сообщении.

По будням рельсовые автобусы будут ходить по два раза в день, в пятницу и выходные — по три. Время следования составит всего два часа. «Южная пригородная пассажирская компания» (дочерняя компания оператора поездов по Крымскому мосту «Гранд сервис экспресс») полагает, что данный маршрут будет весьма востребован, как у местных жителей, так и у туристов.

Напомним, что железнодорожная часть Крымского моста была запущена 23 декабря 2019 года. Первый пассажирский поезд в Крым отправился из Петербурга и прибыл в Севастополь через двое суток — 25 декабря, а на следующий день в Симферополь прибыл первый пассажирский поезд из российской столицы. Самый красивый участок – знаменитые арки, подсвеченные красным и синим светом – состав пролетел за считанные секунды. В вагоне в это время пассажиры кричали «ура!» и поздравляли друг друга.

Крым воссоединился с Россией по итогам народного референдума в 2014 году. Президент РФ Владимир Путин неоднократно заявлял, что решение, принятое крымчанами, окончательное и обсуждению не подлежит, а любые попытки его оспорить — это покушение на право народа на самоопределение.