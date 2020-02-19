Казаков объяснил, что общего у Киева, Вашингтона, спецслужб Третьего рейха и неотроцкистов

Москва, 19 февраля. Американские методы психологического террора, которые были успешно реализованы руководством современной Украины, разработаны при участии вывезенных из фашистской Германии нацистских преступников, с одной стороны, и неотроцкистов — с другой. Об этом 18 февраля в Москве в ходе презентации книги «Лис Севера», вышедшей в издательстве «Питер», заявил экс-советник главы ДНР Александра Захарченко, первый зампредседателя партии «За правду» Александр Казаков.

Как сообщает посетивший мероприятие корреспондент Федерального агентства новостей, данное заявление было сделано им в качестве ответа на вопрос из зала о будущем Белоруссии. Эксперт уверен, что у русских, малороссов и белорусов — общее будущее, однако Запад делает все, чтобы воспрепятствовать такому развитию событий.

«У великорусского, малоросского и белорусского народов альтернативного будущего нет, — убежден Казаков. — Только вместе. Иначе это не будущее. Это категорический императив. И его знают все! Знают наши враги. Знает «пятая колонна» в Белоруссии и на Украине — поэтому они устроили такой «майдан». Поэтому они такую кровищу налили в стране — потому что они тоже это знают. Если на секунду на украинском народе ослабнет нацистская удавка — мы сразу будем вместе. И они не ослабляют ее ни на секунду!»

По мнению автора книжной новинки, определенный сценарий был реализован на Украине грамотно и профессионально. «У них [тех, кто пришел к власти в 2014 году в результате насильственного переворота. — Прим. ФАН] были классные учителя. Их учили американские специалисты! А кто учил американских специалистов, кто знает? Каких учителей они себе вывезли из Европы в 1945 году?» — задается вопросом автор книги.

Экс-советник погибшего в 2019 году в результате покушения главы ДНР объяснил, что американцы после окончания Второй мировой войны вывезли из Германии и сделали своими учителями представителей спецслужб, разведчиков, контрразведчиков, прекрасно владевших и психическими практиками, и навыками общения с людьми.

«То есть на самом деле Гестапо — это учителя всех этих RAND Corporation [американская НКО, стратегический исследовательский центр, выполняющий заказы правительства США, их вооруженных сил и связанных с ними структур. — Прим. ФАН] и остальных, — рассказал он. — Ну, а с другой стороны там неотроцкисты. Там классный вообще замес. И они, в прямом смысле слова наследники СС и Гестапо, соответственно, учили украинцев. И сделано все было очень грамотно!»

По словам Казакова, население Украины день за днем подвергается террору, помноженному на современные средства массовых коммуникаций.

«Не важно, где ты убьешь человека — в Ивано-Франковске, Хацапетовке, в Харькове или Одессе, потому что Интернет сделает это достоянием всех. Каждый день: убить, избить, засунуть в помойку. Чтобы лилась кровь или зеленка — не важно. Ежедневный террор, транслирующийся на всю Украину. Людей задавили, придавили к земле. Кульминацией стала Одесса. И они добились своего! Народ замолк… Люди, приехавшие в Россию из Одессы, говорят: «Мы не верим, это не наш город!», — констатировал он, добавив при этом, что когда эта удавка на секунду ослабнет, все очень быстро прекратится и «эту пену смоет, а народ сам додавит оставшихся».

Завершая ответ на вопрос, представитель партии «За правду» вернулся к теме судьбы Белоруссии, выразив уверенность, что в будущем будет создано одно больше государство.

«У великорусского, малоросского и белорусского — общее будущее. Это — константа. Или же будущего не будет ни у кого. Мы поврозь не живем. Страна у нас будет большая, одна на всех», — подытожил автор книги «Лис Севера».

В ближайшее время читайте на ФАН большое интервью с Александром Казаковым.