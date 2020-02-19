Легков опроверг слова Большунова о нечестной игре норвежских лыжников

Российский лыжник Александр Большунов заявил, что норвежец Симен Хегстад Крюгер намеренно упал к нему под ноги в ходе спринта на этапе многодневной гонки «Ски Тур» 18 февраля. Однако олимпийский чемпион Александр Легков уверен, что это не так.

По мнению лидера общего зачета Кубка мира по лыжным гонкам россиянина Александра Большунова, норвежская команда ведет нечестную игру в шведском городе Оре.

«Крюгер упал прямо мне под ноги. Если они хотят так побеждать — хорошо, но это выглядит несправедливо. Считаю, что на трассе было достаточно места. У него не было никаких причин падать мне на лыжи. Даже и не вспомню, когда в последний раз был так зол», — заявил российский лыжник в интервью NRK.

Из-за столкновения с Крюгером Большунов тоже упал, потерял много времени и не попал в финальный забег. В результате победу одержал главный соперник Большунова — норвежец Йоханнес Клебо.

«Крюгер столкнулся с Большуновым абсолютно не специально. То, что у Саши возникли такие мысли, — это к нему вопросы. Но со стороны все выглядело иначе. Я общался с людьми, которые работают в команде, с тренерами. Не нужно было Крюгеру специально сталкиваться с Большуновым, потому что он так же, как и Саша, борется за очки и находится в первой части общезачетной таблицы. Столкнулись они в пылу борьбы. Но мое мнение — все было честно», — заявил в комментарии Федеральному агентству новостей олимпийский чемпион в лыжном марафоне и серебряный призер в эстафете зимних Олимпийских игр 2014 год Александр Легков.

Он подчеркнул, что ни один спортсмен не будет жертвовать своими очками и специально падать под ноги другому, чтобы кто-то из его команды выиграл.

«Думаю, стопроцентно все другие спортсмены придерживаются такого же мнения, как и я. А то, что всех заинтересовали слова Большунова, это все «желтушка». Журналисты так любят все это желтенькое. А я рассказал, что было на самом деле», — добавил лыжник.

По мнению норвежского лыжника Йоханнеса Клебо, злость, которую испытывает Большунов после столкновения с Крюгером, может помочь ему победить в забеге, который пройдет в четверг.

«Большунов наверняка раздражен и зол и думает, что это была атака на него. Будем надеяться, он это переживет, — прокомментировал VG инцидент между Большуновым и Крюгером Клебо. — Он ведь может бежать очень быстро, так что будет интересно посмотреть, что случится в четверг».

В четверг, 20 февраля, в рамках лыжной многодневки «Ски Тур» состоится масс-старт на 38 км.