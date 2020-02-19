Легков опроверг слова Большунова о нечестной игре норвежских лыжников

Российский лыжник Александр Большунов заявил, что норвежец Симен Хегстад Крюгер намеренно упал к нему под ноги в ходе спринта на этапе многодневной гонки «Ски Тур» 18 февраля. Однако олимпийский чемпион Александр Легков уверен, что это не так.
По мнению лидера общего зачета Кубка мира по лыжным гонкам россиянина Александра Большунова, норвежская команда ведет нечестную игру в шведском городе Оре.
«Крюгер упал прямо мне под ноги. Если они хотят так побеждать — хорошо, но это выглядит несправедливо. Считаю, что на трассе было достаточно места. У него не было никаких причин падать мне на лыжи. Даже и не вспомню, когда в последний раз был так зол», — заявил российский лыжник в интервью NRK.
Из-за столкновения с Крюгером Большунов тоже упал, потерял много времени и не попал в финальный забег. В результате победу одержал главный соперник Большунова — норвежец Йоханнес Клебо.
Сегодня, 18 февраля 2020 года, в г. Аре (Швеция) прошел очередной соревновательный день в рамках СкиТура 2020 года. Спортсмены состязались в спринте свободным стилем. Особенность трассы в том, что в старт и финиш находятся в разных местах – старт внизу горнолыжной горы, а финиш гораздо выше по склону. По времени спортсмены тратили в среднем 1 минуту от подножья до финишной черты. Среди женщин победила Тереза Йохауг (Норвегия), второе место у Хейди Венг (Норвегия), третье у Астрид Якобсен (Норвегия). 4. Йонна Сюндлинг (Швеция), 5. Надин Фаендрих (Швейцария), 6. Линн Сван (Швеция). Россиянки:50-я Кирпиченко Яна (Алтайский край/Красноярский край), 50-я Нечаевская Анна (Республика Татарстан), 53-я Иксанова Алия (Республика Татарстан), 58-я Головань Диана (Республика Хакасия), 62-я Жамбалова Алиса (Республика Бурятия). Среди мужчин победил Йоханнес Клебо (Норвегия), второй Федерико Пеллегрино (Италия), третий Рено Джей (Франция).4. Паал Голберг (Норвегия), 5. Лука Шанава (Франция), 6. Ерик Вальнес (Норвегия). Александр Большунов прекрасно начал гонку в полуфинале, но Симен Крюгер наступил ему на лыжу и оба спортсмена упали, потеряв возможность бороться за выход в финал. Россияне: 8-й Большунов Александр (Архангельская область), 10-й Спицов Денис (Тюменская область), 21-й Мельниченко Андрей (Красноярский край), 22-й Мальцев Артем (Нижегородская область/Республика Мордовия), 29-й Ларьков Андрей (Республика Татарстан). 33-й Ретивых Глеб (Тюменская область), 38-й Якимушкин Иван (Тюменская область), 57-й Белов Евгений (Тюменская область). @LUKOIL @uc_rusal @_di_ciliegi @bosco_ru @blizeyewear @rukkasport @russianskiteam @KinetiXx-Sports @salomonnordic #лыжныегонки #лыжныйспорт #weareskiing #livetoski @fischernordic @atomicnordic @rossignolnordic @madshus1906
«Крюгер столкнулся с Большуновым абсолютно не специально. То, что у Саши возникли такие мысли, — это к нему вопросы. Но со стороны все выглядело иначе.
Я общался с людьми, которые работают в команде, с тренерами. Не нужно было Крюгеру специально сталкиваться с Большуновым, потому что он так же, как и Саша, борется за очки и находится в первой части общезачетной таблицы. Столкнулись они в пылу борьбы. Но мое мнение — все было честно», — заявил в комментарии Федеральному агентству новостей олимпийский чемпион в лыжном марафоне и серебряный призер в эстафете зимних Олимпийских игр 2014 год Александр Легков.
Он подчеркнул, что ни один спортсмен не будет жертвовать своими очками и специально падать под ноги другому, чтобы кто-то из его команды выиграл.
«Думаю, стопроцентно все другие спортсмены придерживаются такого же мнения, как и я. А то, что всех заинтересовали слова Большунова, это все «желтушка». Журналисты так любят все это желтенькое. А я рассказал, что было на самом деле», — добавил лыжник.
По мнению норвежского лыжника Йоханнеса Клебо, злость, которую испытывает Большунов после столкновения с Крюгером, может помочь ему победить в забеге, который пройдет в четверг.
«Большунов наверняка раздражен и зол и думает, что это была атака на него. Будем надеяться, он это переживет, — прокомментировал VG инцидент между Большуновым и Крюгером Клебо. — Он ведь может бежать очень быстро, так что будет интересно посмотреть, что случится в четверг».
В четверг, 20 февраля, в рамках лыжной многодневки «Ски Тур» состоится масс-старт на 38 км.