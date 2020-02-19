В Ространснадзоре оценили версии загадочного исчезновения малайзийского Boeing MH370

Авиаэксперт Олег Смирнов опроверг версию Тони Эбботта о том, что суицид пилота стал причиной пропажи MH370.

Ранее бывший премьер-министр Австралии Тони Эбботт заявил, что власти Малайзии с самого начала считали, что загадочное исчезновение рейса MH370 может быть связано с самоубийством капитана воздушного судна.

Напомним, в ночь на 8 марта 2014 года Boeing 777-200 (рейс MH370) авиакомпании Malaysia Airlines, совершавшая перелет из Куала-Лумпура в Пекин с 227 пассажирами и 12 членами экипажа, пропал с экранов радаров. Как предполагала следственная группа, воздушное судно могло потерпеть крушение в южной части Индийского океана, однако поисковая операция не смогла установить точное место падения самолета. По итогам трехлетней поисковой операции обломки самолета так и не были найдены.

«В моем понимании ... от самых высших уровней правительства Малайзии ... они (власти Малайзии — Прим. ФАН) с самого начала думали, что это было самоубийство пилота. Я не собираюсь говорить, кто и кому что сказал. Я хочу сказать с предельной ясностью, что на самых высоких уровнях было понимание того, что пилот почти наверняка совершил самоубийство, приведшее к массовой гибели людей», — сказал Эбботт в эфире телеканала Sky News Australia.

Однако с этой версией категорически не согласен председатель комиссии по гражданской авиации Общественного совета Ространснадзора Олег Смирнов. В интервью корреспонденту Федерального агентства новостей он заявил, что «прошло вот уже 6 лет и это очень редкий случай, когда за такое время поисковые команды не нашли ни единого следа громадного авиалайнера или сотен пассажиров».

«Загадочность этой катастрофы как раз в этом и состоит, что до сих пор ничего не найдено, а это не иголка в стогу сена, это огромное техническое сооружение. Конечно была масса версий того, что могло случиться, и конечно же местные власти не могли не рассматривать версию с умышленным самоубийством КВС (командир воздушного судна — Прим. ФАН). Власти Малайзии находили даже какие-то подтверждающие эту версию доказательства, что он якобы тренировал себя, чтобы увести самолет с маршрута подальше и т.д. Но проблема в том, что капитан производил полет до тех пор, пока не были выработаны последние капли авиатоплива. И затем эта громадина упала в океан, где бывают шторма с большими волнами и течением. К тому же никакой радиосвязи не было. Масса вопросов, которые указывают на то, что это не самоубийство», — говорит эксперт.

К тому же не стоит забывать, что воздушным судном управляют двое, и второй пилот точно не стал бы спокойно наблюдать как его напарник губит самолет и всех находящихся на его борту пассажиров. Необходимо напомнить, что самолет еще несколько часов летел противоположным курсом, после того как пропал с экранов радаров.

«Пассажиры и бортпроводники могли и не знать о происходящем, но второй пилот точно бы начал реагировать. Так что у меня очень серьезные сомнения в версии с самоубийством, хотя отбрасывать ее тоже нельзя», — продолжает собеседник ФАН.

Версии эксперта

По мнению Олега Смирнова, крушение Boeing 777-200 рейса MH370 могло быть связано с так называемым «бунтом киберов» или проблемами электронных систем самолета. Такое предположение объясняет, почему самолет несколько часов еще летел после схода с основного маршрута и почему отсутствовала связь с землей.

«Также мог быть и умышленный перехват управления той же электронной системой. Сейчас нет никаких проблем поставить специальное оборудование в самолет, которое бы позволяло управлять бортом с земли. Оно также позволяет лишать воздушные суда связи, то есть глушить аппаратуру связи, причем следов работы такого перехвата не остается. Только со временем, может быть, что-то рассекретится и кто-то в чем-то признается. Еще вариант — вмешательство извне в работу экипажа, а это уже чистой воды нападение на пилотов, выведение их из строя и перехват управления самолета до его окончательной гибели. То есть диверсия», — говорит эксперт.

Можно без конца выдвигать версии трагедии, но для таких профессионалов, как Олег Смирнов главная проблема заключается в том, что спустя шесть лет со дня катастрофы поисковые группы не нашли на одного фрагмента обломков самолета.

«Тут нужно понимать, что у всех пассажиров, впрочем, как и у экипажа при себе были смартфоны. Если бы, как были предположения, что самолет посадили на какой-то там остров и все живы, то хоть один из 239 телефонов сигнал какой-то подал бы. А тут тишина. Значит они в океане, они утоплены и прикрыты сверху водой. На этом самолете также установлены великолепные бортовые самописцы, которое также посылают сигналы на случай крушения. Но и их не смогли запеленговать, что тоже говорит о том, что самописцы [находятся] на большой глубине и эти сигналы не пробивают толщу воды. Загадочная катастрофа. А вообще поиски самолета надо продолжить, чтобы разобраться, что же там произошло и исключить повторение таких инцидентов в будущем», — заключил председатель комиссии по гражданской авиации Общественного совета Ространснадзора.

Напомним, спустя три года власти Китая, Австралии и Малайзии объявили о завершении поисков пропавшего авиалайнера. Общая стоимость затрат на поиск самолета составила 160 млн долларов. Затем поисками занималась частная американская компания, но к успеху это также не привело.