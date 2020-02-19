Китай отреагировал на решение РФ запретить въезд гражданам КНР

Пекин, 19 февраля. Власти КНР с пониманием отнеслись к решению России запретить въезд китайским гражданам в связи со вспышкой эпидемии коронавируса.

Официальный представитель Министерства иностранных дел Китая Гэн Шуан объяснил действия Москвы защитой национальных интересов и отметил, что это эти меры носят временный характер. Он также подчеркнул, что Россия заранее проинформировала Пекин по дипломатическим каналам.

«Россия убеждена, что Китай победит в борьбе с эпидемией, и она также выразила твердую поддержку КНР. Из-за необходимости обеспечения национальных интересов и борьбы с распространением заболевания были приняты ограничительные меры» — отметил Шуан.

Официальный представитель МИД Китая обратил внимание на то, что Россия оказывает своему соседу поддержку в борьбе с опасной инфекцией, а также принимает меры, чтобы нивелировать последствия запрета на въезд. Например, для студентов, обучающихся в России, которые на каникулы уехали домой и не смогли вернуться из-за карантина, будет организовано дистанционное обучение, пишет НСН.

Оформление приглашений для граждан КНР на въезд в Россию временно приостановлено со среды, 19 февраля. С 20 февраля начинает действовать временный запрет на въезд китайских путешественников в РФ в целях туризма, бизнес и обучения.

Вспышка пневмонии, вызываемой коронавирусом COVID-19, впервые произошла в Китае в конце 2019 года. Очагом распространения инфекции стал город Ухань и провинция Хубэй. От коронавируса уже погибли 1772 человека. Под наблюдением с подозрением на коронавирус 150 539 человек. Ученые полагают, что источником распространения стали летучие мыши, которые являются элементом китайской кухни.