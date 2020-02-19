Лавров озвучил позицию РФ по урегулированию конфликта в Ливии

Москва, 19 февраля. Внешние игроки должны побуждать стороны ливийского конфликта сесть за стол переговоров для урегулирования кризиса. Об этом заявил глава МИД России Сергей Лавров.

По итогам переговоров с министром иностранных дел Иордании Айманом ас-Сафади он констатировал необходимость избегать внешнего вмешательства во внутренние дела Ливии для успешного процесса урегулирования обстановки в ней.

«У нас общая позиция, что этот кризис может быть урегулирован исключительно через общеливийский национальный диалог, а все те, кто так или иначе влияют на политические и иные силы в Ливии, должны стимулировать их, чтобы они сели за стол переговоров», — сказал российский министр.

Он выразил уверенность в том, что для обеспечения устойчивости процесса ливийского урегулирования внешним игрокам необходимо избегать «разнонаправленных, конкурирующих инициатив» и сконцентрироваться на необходимости выстраивать все действия в интересах побуждения ливийских сторон к диалогу на основе решений, принятых Совбезом ООН.

Ранее одна из сторон ливийского противостояния — нелегитимное Правительство национального согласия (ПНС) Ливии — заявила о приостановке участия в переговорах по военным вопросам в Женеве после решения Евросоюза о создании военно-морской миссии по контролю за оружейным эмбарго, введенным СБ ООН в 2011 году. Таким образом ПНС обвинило ЕС в поддержке командующего Ливийской национальной армией (ЛНА) Халифы Хафтара.

При этом многие европейские лидеры указывали на нарушение эмбарго со стороны ПНС и Турции, поставляющей главе триполитанского «правительства» Файезу Сарраджу вооружение, боеприпасы и сирийских наемников, которые ставят под угрозу мирные процессы в Ливии, устраивая провокации и пытаясь сорвать режим прекращения огня.

Россия неоднократно подчеркивала необходимость прямых переговоров между участниками внутриливийского противостояния и в январе предприняла прорывную попытку в этом направлении, пригласив для обсуждения в Москву Сарраджа и Хафтара.