Вятрович призвал Раду признать Майдан «революцией достоинства»

Киев, 19 февраля. Депутат от фракции «Европейская солидарность» Владимир Вятрович призвал Раду официально признать Майдан 2014 года «революцией достоинства». С таким заявлением он выступил с трибуны украинского парламента по случаю годовщины событий.

«Нам крайне необходимо принять заявление, которым была бы дана четкая оценка Майдану как «революции достоинства», — объявил он.

Парламентарий подчеркнул, что такой документ уже готов, его авторами выступили представители практически всех политических групп и фракций Верховной рады, кроме «Оппозиционной платформы — За жизнь».

Свое предложение Вятрович объяснил тем, что в украинской прессе Майдан стали называть «государственным переворотом», что, по его мнению, недопустимо.

Заявление депутата раскритиковали в президентской фракции «Слуга народа».

«Вятрович искренне ужаснулся тому, что вокруг полным полно тех, кто считает Майдан госпереворотом, а не никакой не революцией. И уж тем более, достоинства. Ясное дело, если [Рада] признает, сомневающиеся сразу облегченно вздохнут и уверуют. Все же просто», — с иронией заметил Максим Бужанский.

Напомним, сторонники евроинтеграции Украины вышли на площадь Независимости в Киеве 21 ноября 2013 года после заявления властей страны о приостановке подписания соглашения об ассоциации с Европейским союзом. Позже на майдане стали происходить столкновения между радикальными националистами и силовиками. 20 февраля 2014 года на площади открыли стрельба, в результате которой погибли десятки человек.

Украинское правительство обвинило в произошедшем действовавшего тогда президента страны Виктора Януковича. Политик подчеркивал, что стрельбу в ходе Майдана спланировали радикалы для свержения легитимного руководства страны, свою вину он отрицал.

В результате госпереворота, произошедшего в феврале 2014 года, Янукович вынужден был покинуть страну. Пост руководителя государства занял Петр Порошенко, который начал курс на сближение с западными странами и на разрыв отношений с РФ.