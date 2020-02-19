Глава Минобороны Турции заявил, что страна не покинет наблюдательные пункты в Сирии

Анкара, 19 февраля. Турция останется на наблюдательных пунктах на севере Сирии и будет отвечать на любые атаки. Об этом заявил глава Минобороны Турции Хулуси Акар.

«Мы ни в коем случае не покинем наблюдательные пункты и на любые атаки будем отвечать в разы больше», — сказал он.

В качестве оправдания Акар напомнил о пятом пункте Астанинских соглашений, в котором говорится, что присутствующие в сирийском Идлибе страны-гаранты могут предпринимать дополнительные меры для прекращения огня.

«В отношении тех, кто нарушает перемирие мы можем использовать силу», — сказал глава турецкого оборонного ведомства.

Напомним, в сирийской провинции Идлиб находится зона деэскалации боевиков. В январе 2020 года обстановка здесь вновь накалилась, когда террористы начали атаковать жилые кварталы и социальные объекты. При этом Анкара пытается помешать ликвидации боевиков в Сирии ради интересов президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана. Так, Турция перебрасывает бронетехнику на позиции террористов в Идлибе, пока сирийская армия ведет операцию против экстремистов.

В рамках переговоров, состоявшихся осенью 2018 года в Сочи, Россия и Турция условились создать демилитаризованную зону в Идлибе. Анкара дала обещание разграничить боевиков из различных бандформирований и обеспечить сохранение перемирия. На деле же Турция пытается представить радикалов как «умеренную оппозицию» и считает, что боевики и дальше должны контролировать северо-запад Сирии. Ранее Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что Турция намерена начать собственную операцию в Идлибе без согласования с другими сторонами.