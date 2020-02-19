Вашингтон, 19 февраля. Бывший спецпредставитель Госдепартамента США Курт Волкер прокомментировал гражданскую войну на Украине и похвалил главу украинского государства за «хитрую» тактику в Донбассе.

Волкер по-прежнему считает, что участниками вооруженного конфликта в Донбассе являются Украина и Россия, которая не раз говорила о своей непричастности к войне в Донбассе. По его мнению, война на Украине — это якобы сознательные и спланированные действия Москвы, нацеленные на оказание давления на украинские власти.

Никаких серьезных изменений на пути разрешения конфликта не случилось, считает Волкер. При этом прогресс в вопросе стабильного водоснабжения, вывод тяжелого вооружения из нескольких точек, обмен удерживаемыми лицами чиновник назвал «маленькими шагами» в улучшении ситуации в Донбассе.

«Никаких принципиальных изменений на Донбассе не произошло. Такими изменениями должен был стать вывод российских войск или роспуск так называемых «народных республик», — утверждает Волкер.

Американский дипломат также высказался о тактике президента Украины Владимира Зеленского, который принципиально не называет Россию «агрессором». По его мнению, глава государства выбрал разумный метод, смысл которого заключается в демонстрации миру того, что Киев хочет завершить войну.

«Я считаю, что это разумная тактика, потому что она создает предохранитель от обвинений в адрес Украины», — сказал Волкер в интервью «Европейской правде».

При этом, как считает экс-спецпредставитель Госдепа США, Зеленский, используя свою хитрую тактику, должен иметь четкое понимание, что должна делать Москва для «выполнения» минских договоренностей. Подчеркнем, что Москва не должна выполнять Минские соглашения, поскольку не является стороной внутриукраинского конфликта.

После государственного переворота на Украине в 2014 году Киев голословно обвинил Россию во «вмешательстве». Москва все обвинения категорически отвергает. Более того, российская сторона неоднократно подчеркивала, что не является стороной внутриукраинского конфликта, а заинтересована в том, чтобы соседнее государство преодолело политический и экономический кризис.

ДНР и ЛНР сформировались после государственного переворота в 2014 году. В ответ на заявления республик о независимости Киев начал военную операцию.