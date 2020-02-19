Крутой рассказал, кого бы отправил на Евровидение в 2020 году

Москва, 19 февраля. Российский композитор и продюсер Игорь Крутой назвал артиста, который, по его мнению, мог бы представить страну в 2020 году на международном песенном конкурсе Евровидение.

По его словам, нужно иметь в виду, что конкурс требует живого исполнения, а выступление транслируется в прямом эфире. Крутой уточнил, что в этом году можно отправить на песенное состязание белорусского певца Тимофея Морозова, известного как Тима Белорусских.

«Но не хочу сильно в эти игры влезать опять-таки. Просто мнение», — отметил композитор.

Как пишет издание «СтарХит», продюсер также оценил кандидатов на Евровидение, которые уже известны — это исполнители Ольга Бузова, Юлия Зиверт и Федук. Крутой подчеркнул, что «почти все» перечисленные артисты ему симпатичны.

Телеканал Super опубликовал список кандидатов на участие в Евровидении-2020 от России. В число исполнителей, рассматриваемых Первым каналом для отправки на Евровидение в нидерландский Роттердам в мае этого года, вошли певицы Zivert и Полина Гагарина, группа Little Big, а также певцы Димаш Кудайберген и Александр Панайотов. Музыкальный продюсер Иосиф Пригожин заявил, что большинству из названных претендентов нечего делать на главном песенном конкурсе Европы.

Напомним, в последний раз Россия одерживала победу на Евровидении в 2008 году, когда нашу страну представлял Дима Билан. В прошлом году от России выступал Сергей Лазарев. Он занял третье место, как и в 2016 году.

В 2020 году представитель России на Евровидении-2020 выступит в первом полуфинале конкурса. Вместе с Россией в первом полуфинале выступят Белоруссия, Украина, Азербайджан, Израиль, Кипр, Литва, Румыния, Хорватия, Мальта, Северная Македония, Словения, Бельгия, Ирландия, Норвегия, Австралия и Швеция 12 мая. В общей сложности в Евровидении-2020 примет участие 41 страна.

В этом году конкурс пройдет с 12 по 16 мая в Роттердаме под девизом «Откройся!»