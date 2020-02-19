В МИД РФ прояснили ситуацию с ограничением выдачи виз гражданам КНР

Москва, 19 февраля. Выдача гражданам Китая служебных, деловых, гуманитарных и транзитных виз не прекращается, въезд их обладателей в РФ никак не ограничивается. Об этом сообщила в среду пресс-служба Министерства иностранных дел России.

В дипломатическом ведомстве отметили, что с предстоящего четверга, 20 февраля, в соответствии с распоряжением Кабмина России, временно приостанавливается пропуск через государственную границу РФ граждан КНР, прибывающих «в частных, учебных и туристических целях, а также для осуществления трудовой деятельности».

«При этом выдача гражданам КНР виз других видов, включая служебные, деловые, гуманитарные и транзитные, не прекращается», — подчеркнули в министерстве.

Кроме того, в МИД обратили внимание на то, что данные меры носят всего лишь временный характер и связаны с распространением коронавируса.

Ранее власти китайской провинции Хубэй после стремительного скачка количества зараженных коронавирусом объяснили, что в их число теперь входят диагностированные с помощью нового способа. Диагнозы вновь заразившимся поставлены согласно новой классификации, сообщал «Ридус».

Российский эпидемиолог Олег Юрин заявил в эфире НСН, что на данном этапе видна положительная тенденция с коронавирусом. Медик указал на то, что первыми в больницы в начале эпидемии попадают самые тяжелые пациенты.

Напомним, в конце прошлого года КНР проинформировала Всемирную организацию здравоохранения (ВОЗ) о вспышке пневмонии неизвестного происхождения в городе Ухань провинции Хубэй. Возбудителем заболевания стал новый тип коронавируса, которому ВОЗ дала официальное название COVID-2019, сообщал «Царьград».