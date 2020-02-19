Политолог Мартынов исключил ухудшение отношений РФ и Китая из-за запрета на въезд 

Москва, 19 февраля. Решение России временно запретить въезд в страну для граждан Китая, вызванное вспышкой коронавируса, не должно повлиять на отношения между странами. Такое мнение выразил политолог Международного института новейших государств Алексей Мартынов.

Эксперт исключил ухудшение ситуации и отметил, что никакого отрицательного эффекта от шага России ждать не стоит.

«Не думаю, что что-то изменится. Весь мир в курсе, какие меры китайцы предпринимают сами, чтобы предупредить распространение вируса», — передает его слова телеканал «360».

При этом директор Института политических исследований Сергей Марков счел важным показать солидарность с китайской стороной. Он назвал полезными и уместными символические жесты доброй воли.

«Важно, чтобы все российские официальные лица подчеркивали огромную позитивную роль, которую играет Китай в этом сражении с эпидемией коронавируса», — сказал он.

Согласно последним данным, число жертв коронавируса в Китае уже превысило отметку в две тысячи человек, количество заразившихся дошло до 75 тысяч. Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) признала вспышку заболевания чрезвычайной ситуацией (ЧС) международного масштаба.

С 3 февраля Россия приостановила пассажирское железнодорожное сообщение с КНР. А в минувший вторник решила временно не пускать на свою территорию тех граждан, кто приезжает из Китая. Соответствующее распоряжение подписал премьер-министр РФ Михаил Мишустин, передает «ФедералПресс». Пекин о таком шаге предупредили заранее.