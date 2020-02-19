Заседания Госдумы предложили транслировать в туалетах

Москва, 19 февраля. Депутат Госдумы Игорь Моляков предложил рассмотреть вопрос о трансляции заседаний в «местах для размышлений», передает корреспондент Федерального агентства новостей.

«Вопрос, может быть, бытового характера. Я заметил, что здесь имеются места, скажем так, для размышлений. Когда обсуждается важный вопрос — выводится ли трансляция туда? Когда депутат увидит, что важный вопрос — о горячем питании, может быстро вернуться в зал. Если он не слышит, значит, надо обеспечить такую трансляцию в этих местах», — обратился Моляков к спикеру Госдумы Вячеславу Володину.

«В поддержку» инициативы коллеги высказался глава ЛДПР Владимир Жириновский. По его словам, «в пакет того, что получают, когда становятся депутатами», надо закладывать и мощные слуховые аппараты.

«Насколько я знаю, в буфете работает трансляция. В туалетах нет трансляции? Давайте туда выведем. Это можно сделать. Придет время, у нас вообще будет свободное нахождение в здании. У всех будет аппаратура мощная, чем-то другим будут заниматься, слушать, голосовать. Когда мы привязаны к месту, это немножко напоминает крепостное право, конечно», — заявил парламентарий.

При этом тем, «кто плохо слышит», он предложил подумать о смене места работы.

Володин, в свою очередь, предложил изучить инициативу Молякова профильному комитету Госдумы по контролю и Регламенту.

«Коллега Моляков Игорь Юрьевич предложил нам ряд инициатив, которые позволят совершенствовать работу по оповещению депутатов, когда они находятся в местах для размышлений. Просьба профильный комитет по контролю и регламенту, во-первых, перечень определить этих мест, где депутаты размышляют», — сказал, смеясь, Володин.

Он также обратил внимание, что после шутки члена фракции «Справедливая Россия» депутаты консолидировано поддержали порядок работы.