МВД назвало версию гибели экс-главы минздрава Омской области

Омск, 19 февраля. Гибель бывшего министра здравоохранения Омской области Юрия Ерофеева могла произойти в результате потери управления снегоходом. Об этом рассказали в пресс-службе регионального управления МВД РФ.

Ранее источник Федерального агентства новостей сообщил, что тело мужчины было обнаружено в лесу под снегоходом утром в среду, 19 февраля.

Его нашли в Черлакском районе области. Поиски Ерофеева начались после обращения в полицию его супруги.

Мужчина в возрасте 56 лет погиб в двух километрах от села Соляное. По предварительным данным, он «не справился с управлением и допустил опрокидывание» транспортного средства на себя.

Как пишет «СуперОмск», у Ерофеева было «смертельно опасное» хобби — свои поездки на снегоходе он любил снимать на видео.

Информация на личной странице экс-министра в социальной сети «Вконтакте» указывает на то, что катанием на снегоходе снегоходе он увлекался давно. Журналисты нашли в его профиле видео от 2018 года и предположили, что оно было записано Ерофеевым во время движения: одной рукой он вел съемку, а другой — управлял внедорожной техникой.

«При этом остается открытым вопрос соблюдения техники безопасности во время видеозаписи, поскольку одной рукой автор видео управлял транспортом, а другой вел съемку», — сообщает местное СМИ.

Выяснение обстоятельств гибели бывшего министра продолжается.

Юрий Ерофеев занимал пост руководителя минздрава Омской области с июня 2008 года по июнь 2012 года.